“Agricoltura rigenerativa, coltivare per restituire un terreno migliore" con UCID Biella

Domani, sabato 29 giugno, dalle 15:30 alle ore 18, UCID Biella organizza una visita guidata presso l’azienda agro ecologica “Il Chioso “ a Vigliano biellese.

Il socio Federico Chierico, già abbiamo incontrato in una serata in cui ci spiegava la filosofia della sua azienda agricola allora a Gressoney, specializzata nella cultura di patate di montagna, ha iniziato ora, presso i terreni di Villa Era, una attività di agricoltura organica e rigenerativa.

Quest’agricoltura che si propone l’obiettivo di restituire alla natura un arricchimento del terreno dopo la coltivazione, quindi di migliorare l’ambiente, risponde a un criterio di conservazione del creato di grande importanza secondo i valori cristiani e sociali.

Per questo, l'evento non porta solo a contatto con la natura in un ambiente molto gradevole, ma consente l’approfondimento di problematiche di rapporto con l’ambiente di grande significato

L’incontro prevederà una spiegazione di questa filosofia, una visita alle coltivazioni, la possibilità di acquisto di alcuni prodotti assolutamente ecologici, e al termine una bicchierata in comune, con Andrea Manfrinati, titolare dell’omonima azienda e curatore della cantina e dei vigneti di Villa Era.

Per partecipare occorre scrivere a ucid.biella@gmail.com oppure chiamare il 3355203698.

Indirizzo: via Rivetti 50/A Vigliano Biellese, (possibilità parcheggio interno, possibilità di carsharing per chi lo desidera). Per facilitare il raggiungimento del sito, percorrere la statale Biella Cossato, al quarto semaforo di Vigliano girare a sinistra in via Garibaldi, percorrerla sino in fondo, svoltare a destra in via Rivetti, a 50 m ingresso sulla destra.

In caso di cattivo tempo l’evento sarà rimandato