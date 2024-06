Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: ridurre il grasso in eccesso con la Mesoterapia Lipolitica

Finalmente è arrivata l’estate! Si inizia a tirare fuori dall’armadio pantaloncini corti, costumi da bagno e vestiti leggeri.

Per molti, però, il grasso accumulato sulle cosce, sulle gambe o sulla pancia, potrebbe rappresentare un fastidioso problema che provoca insicurezza e disagio, specialmente in questa stagione.

Lo staff di Beauty Med offre una soluzione innovativa per contrastare il grasso localizzato, senza ricorrere all’intervento chirurgico: la Mesoterapia Lipolitica.

Il grasso localizzato è un inestetismo comune che colpisce diverse parti del corpo, come pancetta, coulotte, maniglie dell'amore e doppio mento. Aree quali l’addome, l’interno cosce, le natiche, le ginocchia, i fianchi, la parte superiore delle braccia e il mento, infatti, tendono ad accumulare adipe in eccesso, che risulta spesso difficile da eliminare.

Come funziona il trattamento?

Il trattamento permette di agire direttamente sul tessuto adiposo, attraverso piccole iniezioni a base di acido ialuronico e peptidi biomimetici.

Si tratta di molecole sintetiche prodotte in laboratorio per imitare i peptidi presenti naturalmente nel corpo umano; esse vengono utilizzate in cosmetica per le loro proprietà lenitive, tonificanti e, soprattutto anti età.

Più precisamente, la speciale composizione iniettata sotto la pelle attiva le cellule cutanee, controlla la lipogenesi, e di conseguenza, impedisce l’accumulo di grasso. Inoltre, i peptidi contengono amminoacidi, che vengono impiegati dalla pelle per produrre proteine come collagene, elastina e cheratina. Allo stesso tempo, l’acido ialuronico contribuisce a ripristinare l’elasticità dei tessuti.

La procedura è indolore, non richiede tempi di recupero e gli effetti collaterali che si possono presentare sono estremamente rari. Tra questi i più comuni sono fastidio localizzato durante e dopo l’iniezione, bruciore dopo il trattamento e gonfiore nell’area trattata.

Risultati

Per ottenere i risultati desiderati sono necessarie più sedute, distanziate di due settimane l'una dall'altra.

Dopo le prime sedute, generalmente dopo la quarta settimana di trattamento, si potrà notare un’evidente riduzione del tessuto adiposo, mentre, grazie all'azione attiva sulle fibre di collagene, la pelle nell'area trattata risulterà più tonica e compatta.

Ti aspettiamo la prossima settimana con un nuovo argomento!

Se vuoi saperne di più e scoprire tutti i trattamenti che Beauty Med offre, visita il sito https://www.bemed.it/ e segui le pagine social https://www.instagram.com/beautymed_biella/