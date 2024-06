Dustin, nonna Bettina e Rocky e Lara cercano casa, gli diamo una mano a trovarla? VIDEO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano mentre ce n'è un altra a Casale Monferrato. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti.

Oggi Bulli e Pupe con la Coda vi presentano Dustin, nonna Bettina e Rocky e Lara.

Iniziamo da Dustin, uno stupendo Gingerino, dolcissimo, equilibrato, mai invadente, quando inizia a fidarsi regala baci ed abbracci. Ha nel suo passato una storia davvero triste, ma adesso ci sono tante "pagine bianche" su cui scrivere il suo futuro....sarebbe bello iniziare scrivendo:" e quella telefonata, seguita dal loro primo incontro gli cambio la vita....non vi furono più giorni vuoti, ma solo amore, coccole e grandi scoperte!!!! Ed è così che Dustin iniziò la sua nuova vita.... Sarebbe meraviglioso e per scriverlo basta venire a conoscerlo!!! Dustin ha sei anni, buonissimo con tutti, cani, gatti ed umani, cane davvero eccezionale, taglia media, castrato, vaccinato e chippato. Si trova a Casale Monferrato AL.

Lei è Nonna Bettina, una meraviglia. Ha trascorso la sua vita in un canile sovraffollato del Sud, è stata privata di tutto, nessuna esperienza, nessuna coccola, nessuno che la volesse e lei? Lei è rimasta un gioiello, dolcissima, educata, buona e ...saggia. Già: ha imparato ad aspettare, non ha smesso di credere, noi uomini dopo una vita di stenti saremmo arrabbiati con il mondo, lei lo ringrazia ogni giorno per ciò che le sta regalando. Voglio Una famiglia che la ami fino al suo ultimo battito, perché se lo merita!!! Nonna Bettina è sana come un pesce, sterilizzata, vaccinata, chippata Leishmania negativa, compatibile con maschi femmine e anche con i gatti. Pesa solo 11 kg , si trova a Casale Monferrato AL

Ecco altre due meraviglie!!! Rocky e Lara, entrambi hanno 3 anni sono due taglie contenute, tutti e due sterilizzati, vaccinati e chippati, due cani buonissimi e molto dolci. Rocky sta soffrendo parecchio la mancanza di una famiglia, ha bisogno di un punto di riferimento, è più di un anno che è con noi e devo dire che mi fa male vederlo ancora qui....spesso abbaia, per attirare l'attenzione ! ê la sua richiesta di aiuto, soprattutto quando è con tanti cani....Troppi cani....lui vorrebbe davvero avere qualcuno solo per lui o al massimo insieme ad un'altra pelosina.

Lara, la è la nostra cioccolatina, la nostra panna montata, lei con un solo sguardo può fare salire la glicemia. È dolce, buona e compatibile davvero con qualsiasi essere esista sulla terra. Bene questi due "bambini" si trovano a Casale Monferrato e attendono di arrivare al cuore di qualcuno.

Per info

Lorenza 393489380804

Silvia 3409087039