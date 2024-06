Valdilana, inizia il 2° mandato del sindaco Carli: Prederigo vice, Role Mucet presidente del consiglio FOTO

Al Teatro Giletti di Ponzone ha avuto luogo il primo consiglio comunale di Valdilana. È stata l'occasione per presentare i consiglieri eletti e i membri della giunta guidata dal sindaco Mario Carli, confermato alla guida del Comune e pronto ad affrontare il secondo mandato della sua amministrazione. Come anticipato nei giorni scorsi, il vicesindaco sarà Elisabetta Prederigo a cui saranno assegnate le deleghe di solidarietà, inclusione sociale e integrazione; politiche per la casa; servizi alla persona, alla comunità e volontariato; pari opportunità; servizi all'infanzia; istruzione e gentilezza.

Insieme a loro, ci saranno gli assessori Massimiliano Chiti (patrimonio, ambiente, territorio, energie rinnovabili e comunità energetiche), Francesca Barioglio (cultura, biblioteche, istruzione secondaria di secondo grado, sport, politiche giovanili, formazione professionale, associazionismo), Pradeep Ferla (bilancio, tributi, polizia locale, viabilità e commercio) e Marco Carravieri (comunicazione, attività istituzionali, transizione al digitale, turismo, tempo libero, eventi, manifestazioni, sviluppo territoriale, ricerca fondi, servizi al cittadino).

L'ex primo cittadino di Soprana Michele Role Mucet sarà il presidente del consiglio. Sui banchi della maggioranza hanno preso posto Davide Capparoni, Liliana Cerruti Guancino, Mathushja Kumareshan, Giacomo Lasciandare, Claudio Rosa e Giovanna Sperotto. In minoranza, invece, saranno presenti le liste di minoranza “Cambiamento per Valdilana” e “Ritessiamo Valdilana”, rappresentate da Roberto Costella, Chiara Crestani, Gaetano Milesi, Franco Foglia Parrucin e Clara Mello Rella.