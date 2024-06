TeamVolley, la riconferma di Beatrice Biasin: “Una questione di famiglia”.

La nostra lettera preferita, la B. Lei ne ha da vendere, come di passione per la pallavolo: una questione di genetica. B come banda, il suo ruolo. Beatrice “Bibi” BIASIN – attuale maturanda (in bocca al lupo!) - è la seconda conferma nel roster del TeamVolley, che si prepara alla terza stagione consecutiva nella categoria nazionale di Serie B2.

Il commento di Beatrice BIASIN: «Innanzitutto, per me è un’enorme soddisfazione giocare un’altra stagione in B2. Mantenere questa categoria a Lessona è un piacere enorme. I miei genitori hanno sempre giocato a pallavolo a questi livelli, mia mamma anche più in alto. Portare avanti il loro percorso è qualcosa di davvero speciale per me, questo sport è parte fondamentale della mia vita fin da quando ero piccola. In più, si tratterà della mia sesta stagione al TeamVolley: ormai Lessona è diventata una seconda casa, probabilmente passo più tempo in palestra che sotto il mio tetto. Fare la strada verso il Palasport costituisce ormai un’abitudine, uno dei motivi per cui ho scelto di rimanere. Spero di finire gli esami e le Superiori tra qualche giorno. La possibilità di uscire e spostarmi c’è stata, ma sia per ragioni di studi universitari che di quotidianità, ho optato per il TeamVolley. Sono felice, perché qui sono sempre stata bene».

Aggiunge il direttore sportivo Marco MOTTO: «Siamo contenti che Beatrice – anzi “Bibi”, come la chiamiamo noi – rimanga in biancoblù anche per la prossima annata. Una ragazza che ha fatto tutta la trafila nel nostro settore giovanile: l’abbiamo vista crescere attraverso gli anni, passando dalla C alla B2. La sua è ormai una presenza costante in questo gruppo, siamo felici che sia riuscita a coniugare i suoi impegni universitari con l’attività sportiva, rimanendo a disposizione. Sappiamo con quanto impegno affronti questa situazione e speriamo che possa crescere ancora, per la soddisfazione sua e del TeamVolley. Anche a lei, “ben tornata”!».