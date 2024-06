Riunito l’Ordine degli Ingegneri: a Biella si parla di intelligenza artificiale.

Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Biella, in occasione della sua assemblea generale, propone un seminario e relativa tavola rotonda sull’Intelligenza Artificiale.

“A.I. NUOVO ALLEATO DELLE SCIENZE DELLA VITA” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 28 giugno dalle ore 17 all’Hotel Agorà di Biella. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’argomento sarà introdotto dalla professoressa Francesca Buffa, docente all’Oxford University e alla Bocconi di Milano, con un’ampia panoramica sulle possibilità d’impiego virtuoso delle intelligenze artificiali. Seguirà una tavola rotonda di discussione e approfondimento condotta da Guido Saracco, Rettore emerito del Politecnico di Torino, e dal vicepresidente vicario del Consiglio nazionale dell’ordine degli ingegneri, Remo Vaudano.

Commenta in proposito la Presidente locale dell’Ordine, Anna Porro: «Creare momenti di divulgazione scientifica d’interesse generale, che siano anche occasione di aggregazione tra gli appartenenti all’Ordine degli ingegneri in città, è l’obiettivo che ci poniamo nell’organizzare questo tipo di incontri. Il confronto su temi professionali e di carattere più generale è elemento fondamentale per capire e interpretare il contesto in continua mutazione in cui anche la nostra categoria si trova a operare».