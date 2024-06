Biella, caccia al tesoro a Palazzo Ferrero: "Sulle orme di Marco Polo".

In occasione delle celebrazioni dei 700 anni della morte di Marco Polo l’associazione Pericle ha organizzato e curato diversi incontri inseriti nel progetto “Marco Polo. L’impossibile.”

Se il veneziano avesse avuto paura di qualche uomo un poco diverso da lui, se l’avesse schivato forse non sapremmo ancora dov’è la Cina. Invece ha cavalcato mille differenze in fila, lasciando che la curiosità vincesse i timori e quelle differenze le ha scritte con entusiasmo di chi vuole conoscere. Polo, il Milione, imparò la meraviglia del mondo e decise di spiegarla dal buio di una cella genovese, dopo un quarto di secolo in viaggio tra terre, lingue e volti mai nemmeno immaginati prima. Di lui resta la testimonianza concreta che i sogni, anche quelli più folli e paurosi e difficili, possono cambiare il mondo.

La caccia al tesoro “Sulla rotta di marco Polo” si terrà a Palazzo Ferrero e nei giardini, domenica 30 giugno, dalle ore 15.30 alle 17.30. Il programma è adatto a bambini e ragazzi.