Conto alla rovescia a Brusnengo per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo. L'evento avrà luogo alle 11.15 di domenica 30 giugno con la Santa Messa solenne in chiesa, presieduta da don Luciano Condina, delegato della Diocesi per la pastorale familiare.

In tal sede, infatti, si svolgerà la festa degli anniversari di matrimonio. Al termine della celebrazione, si terrà il rinfresco offerto dalla Pro Loco.