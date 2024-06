Escursionista si perde nel Cuneese, ritrovato nella notte da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Intervento dei vigili del fuoco provinciali e del soccorso alpino nella tarda serata di ieri (mercoledì 26 giugno).

Coinvolto un escursionista – i suoi dati personali non sono stati resi pubblici, ma si è trattato di un uomo di giovane età – che si è perso durante una camminata in località Messori, tra Cartignano e San Damiano Macra, in valle Maira.

Le ricerche – che hanno coinvolto i volontari di Dronero e la squadra SAF da Cuneo per i vigili del fuoco, e una squadra del soccorso alpino – hanno seguito le coordinate conferite dallo stesso disperso in una telefonata e si sono concentrate sulla destra orografica del fiume Maira, in una zona boschiva particolarmente impervia. Sono durate dalle 22.30 alle 2.30 circa del mattino di oggi (giovedì 27 giugno).

Il giovane è stato raggiunto e accompagnato di nuovo in valle, in buone condizioni di salute, ma disorientato.