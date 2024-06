Sala: è tornato in libertà un capriolo rimasto ferito in seguito a un salto

Ieri mercoledì 26 giugno, su richiesta dei Vigili del Fuoco, il Personale per il Recupero della Fauna Selvatica è intervenuto a Sala.

Un capriolo maschio, sembra nel tentativo di saltare una recinzione, una volta a terra non era più stato in grado di alzarsi.

Sul posto è quindi intervenuto, sempre con tutte le precauzioni necessarie in questo caso per non spaventare l'animale e per permettergli in seguito di tornare dalla mamma, il personale della Provincia che lo ha portato dal veterinario Asl.

Il capriolo da una prima visita è stato giudicato guaribile in poco tempo, tanto è vero che dopo una notte in osservazione, oggi è già stato in grado di tornare in libertà.