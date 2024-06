Oggi, mercoledì 26 giugno, alle ore 13 al 41esimo piano del Grattacielo Piemonte, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio presenterà i componenti della nuova Giunta regionale.

Ricordiamo che sono in quattro i biellesi che in occasione delle elezioni regionali sono stati eletti consiglieri, in Regione: Elena Chiorino, con il listino del presidente Cirio e tre novità: Elena Rocchi, “Cirio Presidente”; Emanuela Verzella, “PD” e Davide Zappalà, “Fratelli d’Italia”.