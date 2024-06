Convocato a Biella il Consiglio comunale: la prima seduta della nuova amministrazione.

A seguito dell’ufficializzazione della giunta comunale di Biella, l’amministrazione ha indetto il primo Consiglio comunale: la seduta ordinaria si terrà mercoledì 3 luglio 2024, alle ore 15.00, a Palazzo Oropa.

I sette punti all’ordine del giorno toccheranno, come di consueto, la convalida delle elezioni, la nomina dei funzionari del consiglio comunale e il giuramento del primo cittadino. Come già anticipato dal sindaco, in linea con le linee programmatiche e le azioni da realizzare nel corso del mandato, un programma più completo verrà sviluppato nei giorni seguenti, sulla base delle priorità organizzative. Verrà eletta, inoltre, la commissione elettorale.