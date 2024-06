200+3 anni di musica e passione: la Banda Musicale di Roppolo festeggia!

Roppolo si prepara a celebrare un traguardo storico: i 200+3 anni dalla fondazione della Società Filarmonica, nata nel 1821 all'ombra del Castello. Un'istituzione che ha accompagnato la vita sociale e religiosa del paese, diventando nel tempo la Banda Musicale di Roppolo che tutti conosciamo e apprezziamo.

Un viaggio nel tempo tra note e curiosità

La storia della banda è ricca di aneddoti e momenti significativi. Nel 1906, ad esempio, fu chiamata a suonare la marcia reale per Sua Altezza Reale Principessa Letizia, un onore che testimonia il prestigio raggiunto già allora. Dopo la seconda guerra mondiale, l'unione con altre società musicali del territorio ha dato vita all'attuale formazione, capace di spaziare dalla musica da ballo ai classici, fino alle sonorità più moderne.

Tre giorni di festa per tutti

I festeggiamenti si terranno dal 28 al 30 giugno, in una tensostruttura allestita nel cortile delle ex scuole elementari in via Marconi. Il clou sarà il concerto di sabato 29 giugno alle 21.00, un'occasione unica per apprezzare il talento e la passione dei musicisti.

La musica unisce, sempre

"La musica è come la vita; si può fare in un solo modo: insieme." Con questo spirito, la Banda Musicale di Roppolo invita tutti a partecipare a questa grande festa, che si svolgerà anche in caso di maltempo. Tre giorni per ballare, ascoltare buona musica e celebrare insieme la gioia di far parte di una comunità unita dalla passione per le note.

Vi aspettiamo numerosi dal 28 al 30 giugno!

L'immagine contiene un programma per festeggiare i 200+3 anni di fondazione della Banda Musicale di Roppolo. Gli eventi si svolgeranno dal 28 al 30 giugno 2024.

Programma:

Venerdì 28 giugno, ore 21:00: Serata di apertura con "Moreno il Biondo - Orchestra Grande Evento".

Sabato 29 giugno, ore 10:00: Santa Messa nella chiesa di Roppolo Piano.

Sabato 29 giugno, ore 21:00: Concerto per i 200+3 anni di fondazione della Banda Musicale di Roppolo, diretta da Gabriella Armellini.

Domenica 30 giugno, ore 15:00: Raduno bandistico con la Banda Musicale Palazzo Canavese, la Banda Musicale di Salussola e la Banda Musicale G. Rossini di Ponderano.

Informazioni aggiuntive:

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo presso una struttura situata nel cortile delle ex scuole elementari, in via Marconi, Roppolo (BI).

Per informazioni, contattare i numeri 3924232436, 3280188093 o 3386610426.

Link pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559622342709