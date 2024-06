Calcio, a Vigliano si aprono le porte a tutte le annate: ecco quando sarà l'Open Day

A Vigliano è partito il conto alla rovescia per l'Open Day della Polisportiva di calcio dedicata a tutte le annate presso il Comunale di via Alpini d'Italia 19.

Sono le tre le giornate in programma: lunedì 1° luglio, dalle 18.30 alle 20; mercoledì 3, dalle 18.30 alle 20; venerdì 5 luglio, dalle 18.30 alle 20.

FC Vigliano è una società che vuole creare una realtà e una comunità per tutti i giovani in modo da insegnare valori e principi che vadano oltre l'ambito calcistico. Il tutto attraverso metodologie di allenamento che hanno come obiettivo lo sviluppo psicofisico del ragazzo con l'aiuto di tecnici qualificati, sempre mettendo come priorità il divertimento.

Per info: 339.3364275, 333.8734560, 371.1295201 o 335.1339349.