Biella 4 Racing: “Gioie e dolori al Rally Lana Storico” FOTO

Il Rally Lana Storico regala sempre grandi emozioni e risultati in casa Biella 4 Racing, portando anche quest’anno podi ai portacolori, anche se la sfortuna ci ha messo lo zampino, privando alcuni di loro di una coppa più che a portata di mano.

“Il Lana Storico mantiene la sua tradizione di gara dura e selettiva”, raccontano gli esponenti B4R, “seppur in formato più ridotto e concentrato rispetto al recente passato. I risultati ottenuti dai nostri portacolori ci riempiono di orgoglio, con i podi di classe di Maielli-Gambino e Rossetta-Delucchi nel Regularity Rally, podi che ci han permesso di ottenere il terzo posto fra le Scuderie nella media60, ma anche i podi assoluti, di Raggruppamento e di Classe dei nostri assistiti in gara. Nel veloce, invece, buona prestazione del navigatore Barbera, mentre resta il rammarico per Vidale-Colongo, fermati da una rottura quando erano secondi di classe. Per quanto riguarda l’aspetto del supporto in gara, ancora una volta le nostre ragazze ed i nostri ragazzi hanno fatto la differenza dando il meglio di loro, offrendo un servizio di assistenza, “punto acqua” ed hospitality di prim’ordine, come ci è stato riferito da chi ne ha usufruito. Il nostro più sentito ringraziamento va ad Andrea, Andrea, Gabriele, Nicolas, Andrea, Edi, Silvana, Chiara, Consuelo, Rossana, Ugo e Riccardo, che con la loro passione han reso possibile tutto questo”.

Il primo, ed unico, portacolori Biella 4 Racing ad apparire nella classifica finale della 13^ edizione della manifestazione Biellese, è il navigatore Roberto Barbera, che conclude al quarantacinquesimo posto dell’assoluta, quinto di Classe 1150 e ventesimo di Raggruppamento, dettando le note a Simone Borlotti sulla Fiat 127 gruppo 3 griffata Promotor. “È stata una gara combattuta”, commenta Roberto Barbera. “anche se non ci ha visto competere per le prime posizioni della nostra classe. Ne abbiamo comunque approfittato per conoscere meglio la macchina che, seppur un 127, usavamo per la prima volta. Alla fine siamo soddisfatti, il Lana è sempre il Lana, con delle prove bellissime, tecniche e guidate. Un grazie alla mia Scuderia per tutto il supporto in gara”.

Sono costretti al ritiro al termine della terza prova speciale, disputata a passeggio, Ilario Vidale e Luca Colongo, in gara sulla Peugeot 205 Rallye 1.3 gruppo A, secondi di Classe e quarantottesimi assoluti fino alla prova precedente. “Ci eravamo preparati molto bene per questo appuntamento molto atteso”, esordisce Ilario Vidale, “e nonostante fosse la prima vola che usavamo la Peugeot 205, senza un metro di test, eravamo già secondi di Classe dopo due prove, con un buon margine sul terzo. Purtroppo una rottura ci ha prima rallentato e poi definitivamente fermato dopo la prova di Bioglio. Resta la soddisfazione del passo tenuto fino a quel momento, essendo competitivi fin da subito, ed il rammarico per non aver potuto giocarcela fino in fondo. L’appuntamento è rimandato al moderno, ringraziando tutta la Biella 4 Racing per lo stupendo supporto in gara”.

Nel Regularity Rally, dove entrambe le vetture B4R erano iscritte nella media60, il primo equipaggio a comparire in classifica è quello formato da Luca Maielli e Giovanni Gambino, decimi assoluti, quarti di 5° Raggruppamento nonché terzi di Classe 2 con la loro Peugeot 205 GTi. “Al di là delle più rosee aspettative”, ci racconta Luca Maielli “con una bella rimonta nel finale che ci permette di arrivare fra le prime dieci posizioni, con davanti a noi il top italiano della specialità. A Giovanni faranno un monumento per la pazienza avuta nel sopportarmi! Finalmente anche la Scuderia ha ottenuto un risultato di pregio, assolutamente stra meritato!”. “Dopo una serie di sfortune che han colpito il mio pilota rischiando di non partire, abbiamo gareggiato con il massimo impegno tra i migliori specialisti della regolarità media60”, continua Giovanni Gambino, “in una gara valevole per il Campionato Italiano, acquisendo ulteriore esperienza e contribuendo al terzo posto del Biella 4 Racing fra le Scuderie. Un ringraziamento a Danilo Scarcella per i suoi insegnamenti e alla B4R per il meraviglioso supporto”.

Dodicesimi assoluti, settimi di 4° Raggruppamento ma primi di Classe 1, concludono Roberto Rossetta e Stefano Delucchi, al via sulla Lancia Fulvia Coupé. “Come sempre il Lana ha un percorso bellissimo”, commenta Roberto Rossetta, “e per essere la prima volta che ci cimentavamo nella media, senza preparazione né strumentazione, ci stavamo comportando discretamente bene, fino al problema con il mozzo del volante che ci ha costretti a disputare la 5^ e la 6^ prova a passeggio, ma consentendoci di terminare la gara. Da qui la soddisfazione di aver vinto la classe nonostante gli acciacchi della nostra Fulvia. Un grosso grazie per l’assistenza ed hospitality alla B4R, che non ci han fatto mancare nulla, ed ai nostri partner in questo 2024. Prossimo appuntamento il Rally Valli Oltrepò, dove si debutterà nel moderno!”.

Presente in veste di apripista della media50 anche la coppia formata da Massimo Ozino e Roberto Tosi, sulla Autobianchi A112 Abarth. “Spettacolo!”, racconta Massimo Ozino, “fare la Campore con le due inversioni storiche di Crocemosso e Mezzana! Senza parlare della Bioglio, o meglio Romanina tutta tutta… che divertimento… Grazie alle “Note” e al mio Naviga, i due “Roberti” si son superati! Senza dimenticare la grande B4R per ospitalità e simpatia a pallettoni!!!”.

Per quanto riguarda gli equipaggi assistiti in gara dai rappresentanti Biella 4 Racing, nella media60, Ermanno Keller e Marianna Ambrogi terminano terzi assoluti, terzi di 4° Raggruppamento e terzi di Classe 3, con la loro Audi Quattro-Grifone. Nella media50, Alexia Giugni e Patrizia Zambianchi sono settime assolute, prime di 3° Raggruppamento e prime di Classe 1, sulla Renault Alpine A110-Grifone. Noni Assoluti, sesti di 4° Raggruppamento e terzi di Classe 1, concludono Marco Gandino ed Enrico Merenda, sulla Autobianchi A112-Grifone. Undicesimi, secondi di 3° Raggruppamento e primi di Classe 2 giungono Marco Leva e Paolo Casaleggio, in gara sulla Lancia Fulvia HF-Grifone. Diciassettesimi al traguardo, terzi di 3° Raggruppamento e secondi di Classe 1, Marco Comi ed Andrea Paradisi, al via sulla Lancia Fulvia Coupé-Aps Scuderia Castellotti.