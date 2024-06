Viverone, si illumina Villa Lucca nella giornata della distrofia muscolare facio-scapolo-omerale

Lo scorso 20 giugno si è celebrata la Giornata Internazionale per la distrofia muscolare facio-scapolo-omerale. Per questo motivo, il palazzo comunale di Viverone, Villa Lucca, si è illuminato di arancione, colore che i pazienti hanno scelto per celebrare la giornata.

“In quella giornata tutte le associazioni dei pazienti FSHD nel mondo si mobilitano per organizzare eventi ed iniziative di sensibilizzazione con un unico scopo: ottenere maggiore conoscenza della distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD), malattia genetica rara al momento ancora senza una cura e che colpisce 1 persona ogni 8000 causando la degenerazione dei muscoli scheletrici – spiega l'amministrazione sui propri canali social - Le luci arancioni sono accese anche in altre città italiane, come Asti, Benevento, Napoli e Roma. Proprio il 20 giugno, in Campidoglio, si è svolto un convegno che ha ospitato i maggiori ricercatori italiani e stranieri impegnati attualmente nello studio di questa malattia neuromuscolare”.