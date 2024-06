Roger, Olivia e Giulio cercano casa...che ne dite di aiutarli a trovarla? VIDEO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano mentre ce n'è un altra a Casale Monferrato. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti.

Questa settimana, l’Associazione presenta Giulio, Olivia e Roger.

Lui è Giulio. Qui uniamo, bellezza, simpatia bontà e tanto tanto bisogno di amare ed essere amato. Giulio sa cosa vuol dire avere una famiglia, purtroppo un infausto destino gliel'ha fatta perdere, ma nel suo cuore lui spera sempre di trovare una nuova famiglia. Ha 6 anni portati meravigliosamente, perché non venite a conoscerlo a Casale Monferrato? Non ve ne pentirete, ve lo assicuro

Altro cane invisibile ... Sapete che c è? lei è come avvolta in un bozzolo, peccato che nessuno le dia la possibilità di farsi vedere in tutta la sua bellezza e non parlo solo di quella esteriore! Datele la possibilità di diventare una meravigliosa farfalla!!! Resterete senza parole, scoprendo ciò che è la nostra Olivia. Taglia media, occhi dolcissimi, il suo pelo sembra dipinto da un pittore, pieno di stupende sfumature, sterilizzata, chippata, vaccinata, compatibile con i maschi. Non fatela ancora aspettare! Basta una tel venire a conoscerla e scoprire il fantastico mondo di Olivia

Roger è in nostro tesoro spettinato. Nato in strada o forse abbandonato subito dopo...viene recuperato con il fratello e portato in rifugio. Roger non sa cosa voglia dire avere una famiglia, qualcuno da aspettare e a cui fare le feste, quel qualcuno che quando torna a casa ti riempie di baci e coccole....già lui che le ama così tanto....lui che appena ha un po' di attenzioni si scioglie come neve al sole! Quindi se è bello e dolce, vi chiederete perché non viene scelto? Perché è timido e quando vengono al centro per conoscere i cani, lui non si avvicina...E vi assicuro che basterebbero pochi incontri per scoprire che è davvero un cane fantastico!!! Roger ha poco più di due anni, è castrato, chippato e vaccinato, compatibie con le femmine, si trova da noi al Centro Cinofilo Ginger DOG e se avete davvero voglia di dare la possibilità ad un'anima bella di "uscire fuori" chiamate per venire a conoscerlo

Per info

393489380804 Lorenza

Silvia 3409087039