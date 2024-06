A Graglia si presenta il sindaco Astrua dopo 15 anni di assenza: in giunta ci saranno Deandreis e Peretto

Anche a Graglia si presenta la nuova amministrazione, con a capo il sindaco Marco Astrua, tornato alla guida del paese dopo 15 anni di assenza. Nella prima serata di ieri, 24 giugno, il primo cittadino ha designato i due membri che andranno a comporre la nuova giunta: si tratta del vice Francesco Deandreis (con deleghe a lavori pubblici, edilizia privata, rapporti con associazioni e alpeggi) e dell'assessore Gilio Peretto (viabilità, agricoltura, arredo urbano, rapporti con cantonieri, cimiteri).

Il primo cittadino, invece, seguirà i rapporti con le istituzioni, le risorse umane e l'organizzazione dell'ente. Inoltre, ad ogni consigliere eletto in maggioranza, sono state affidate alcune deleghe per favorire l'unità e il lavoro in sinergia degli stessi: a Jole Abrate andranno l'artigianato, il commercio e le attività produttive; a Daniela De Angelis i rapporti con le frazioni e le politiche giovanili; a Andrea Pillepich l'ambiente, l'efficientamento energetico, i rifiuti e la sentieristica; a Roberta Romani la comunicazione, la cultura e il turismo; a Elisabetta Tua la scuola, la casa di riposo, lo sport e le politiche sociali.

Sui banchi della minoranza prenderanno posto Giulio Chiavenuto della lista “Naturalmente Graglia” e Daniela Laurella (con Renaldo Gacon) della lista “Graglia nel Cuore”.