A Veglio birra, grigliate e concerti per la Festa di S. Giovanni 2024.

Con l’organizzazione della Pro Loco di Veglio si terranno la FESTA della BIRRA e la FESTA di SAN GIOVANNI 2024, da VENERDI’ 28 a DOMENICA 30 giugno prossimi, nell’area sportiva dell’Impianto Polivalente Bernardo Seletto di Fraz. Prina al Villaggio Grupp di VEGLIO. Le tre serate verranno allietate da un accompagnamento musicale e da un piatto “speciale”: alla presenza dei piatti tipici delle feste campestri con le grigliate di carne a farla da padroni, accompagneranno primi e secondi per tutti i gusti preparati con particolare attenzione a qualità e provenienza dei prodotti.

La festa si aprirà Venerdì 28 alle ore 19.00, quando, in collaborazione con Biella Running, ci sarà la 12a Edizione della corsa podistica non competitiva denominata “Su e giù par an Vej” (Su e giù per Veglio), che si snoderà principalmente tra le strade comunali ed i sentieri che attraversano Veglio, mettendo alla prova fiato e gambe di tutti i partecipanti che, alla fine della corsa, potranno riprendersi con il Pasta Party incluso nel costo di iscrizione.

La specialità culinaria della serata di Venerdì 28 saranno gli ARROSTICINI ABRUZZESI cucinati alla brace su apposite griglie e per la prima volta inseriti nel menù della Festa.

Ad accompagnare la serata in musica: Disco Night by Gianluca Lanza Dj ormai di casa a Veglio e di certo saprà far divertire e coinvolgere tutti quanti grazie alla sua esperienza decennale nel mondo dell’intrattenimento musicale.

Sabato 29 i piatti del giorno saranno due con il grande classico del TAPULONE CON POLENTA cucinato secondo l’antica ricetta Vegliese e la novità delle BOMBETTE PUGLIESI in diverse versioni: spiedini, ripiene di formaggio e cotte su pietra.

La serata musicale vedrà in concerto il gruppo AFTER 11, all’insegna della musica pop suonata dal vivo, come nelle migliori tradizioni delle feste campestri.

Domenica 30 per il piatto della serata sarà la volta degli SPATZLE CON SPECK, i tipici gnocchetti tirolesi agli spinaci conditi con panna e speck affumicato dell’Alto Adige.

La serata vedrà il concerto dal vivo del gruppo rock DAMASCO.

Non mancheranno e saranno disponibili tutte le sere, le TIGELLE, che nonostante non siano un piatto tipico piemontese, riscuotono sempre un ottimo successo e saranno disponibili sia in versione salata, in accoppiamento a salumi e formaggi, sia in versione dolce, ripiene di marmellata o nutella, in entrambi i casi si consiglia di accompagnarle con un ottimo bicchiere di Lambrusco di Modena, il vino delle tigelle per antonomasia.

Non mancheranno menù VEGETARIANI, così come ottimi dolci artigianali, varie tipologie di carni alla pietra, l’immancabile TOMA BIELLESE ed i Cocktail per il dopocena.

Altro elemento portante sarà la BIRRA MENABREA che sarà proposta alla spina nelle versioni BIONDA ed AMBRATA.

Si ricorda che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.