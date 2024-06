Incidente a Quaregna con un giovane ferito: “L'altra auto è fuggita via”

Incidente stradale a Quaregna Cerreto con un giovane finito in ospedale. È successo ieri, 24 giugno, intorno alle 19, nei pressi della chiesa parrocchiale di via Avogadro.

Sul posto si sono portati i Carabinieri per la raccolta dei rilievi, insieme ai sanitari del 118 per l'assistenza al malcapitato, un giovane di 19 anni. Stando al suo racconto, il sinistro avrebbe visto coinvolti due mezzi; inoltre, l'altro veicolo si sarebbe allontanato dal luogo. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità dell'altro conducente.