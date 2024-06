Due giorni di avventura alla Trappa per i bimbi dell'Infanzia di Graglia, FOTO

“Le emozioni non parlano ma dicono cose meravigliose”

Sono proprio le emozioni le protagoniste dei due giorni di avventura alla Trappa che ha visto coinvolti i bambini di 5 anni dell'infanzia di Graglia.

Venerdì sono partiti da Sordevolo, con il loro zaini carichi di idee, pensieri, emozioni e passo passo hanno raggiunto la Trappa dove una visita guidata alla struttura gli ha fatto conoscere alcuni aspetti a loro sconosciuti come la vita dei monaci, la stanza del silenzio , la vita di autogestione riflettendo sul significato di questi termini nuovi …

E poi via a saltare, correre, accarezzare gli asinelli. All’arrivo della sera, una magica lettura al buio li ha accompagnati e coccolati prima di immergersi in un sonno profondo…al mattino uno splendido sole li ha svegliai per farli nuovamente scoprire un'altro aspetto a loro sconosciuto: come si fila la lana di alpaca..e con fatica i bambini hanno ripreso i loro zaini per far ritorno a casa.L’armonia, la gioia li ha accompagnati, seppur tra piccole pause , durante il tragitto del ritorno. I genitori ,tutti schierati all’arrivo, più emozionati dei bambini li hanno accolti tra abbracci ,sorrisi e mille grazie!! Ma il vero ringraziamento lo facciamo noi docenti : la fiducia è per noi un grande regalo che porteremo nel cuore sempre!!