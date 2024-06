Città di Cossato comunica che per la prossima stagione calcistica 2024-25 è stato nominato alla guida tecnica dell' Under 15 Regionale Luca Debernardi.

“L'allenatore, qualificato Uefa, oltre ad essere un'icona del calcio biellese è un vero specialista della categoria Giovanissimi – spiegano dalla società - Debernardi vanta esperienza in tutte le categorie Agonistiche sia Regionali sia Nazionali nonché quella di allenatore in Prima Squadra in Eccellenza”.