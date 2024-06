All’Ospedale di Biella nasce un Giardino Terapeutico, FOTO e VIDEO

L’Ospedale di Biella, abbracciato dalle montagne biellesi su cui si affaccia, ora racchiude all’interno dei suoi spazi anche un’area verde: è il dono di Rotary Biella alla comunità di pazienti, famigliari e professionisti e idealmente a tutta la cittadinanza del nostro territorio. Ieri, lunedì 24 giugno 2024, alle 16.30, è stato presentato e inaugurato, presso l’Ospedale dell’ASL BI, di cui nei prossimi mesi ricorrerà il Decennale.

Si tratta di un vero e proprio Giardino Terapeutico: idea promossa dal Dott. Marco Marcolongo, già Direttore della Cardiologia dell’ASL BI, e realizzata dal Rotary Club Biella, di cui quest’anno è stato Presidente. Il progetto, del valore complessivo di circa 45mila euro, è stato curato dell’architetto Emanuela Baietto, socia e componente del Consiglio direttivo del Rotary Biella.

"Un’area verde, con piante, fiori, giochi d’acqua - spiega Marco Marcolongo - ha dimostrato, secondo le esperienze maturate in molti ospedali del Nord Europa e del Nord America, di promuovere e migliorare la salute delle persone: in questi paesi è stato coniato il termine di healing garden, cioè il giardino che cura.

L’architetto Emanuela Baietto ha illustrato il progetto dal punto di vista tecnico: “Si tratta del recupero di una consistente area di 10m x 35m della terrazza attualmente poco praticata del nostro ospedale. L’allestimento è stato realizzato quasi tutto manualmente, in quanto vincoli strutturali hanno sin da subito impedito l’accesso a mezzi che potevano essere impiegati per allocare grandi vasi e piante di alto fusto, rendendo l’allestimento più impegnativo rispetto ad un normale giardino di queste dimensioni".

La Direzione Generale dell’ASL BI ha ringraziato pubblicamente il Rotary Club di Biella, attraverso le parole del Direttore Generale, Mario Sanò: “L’Azienda Sanitaria è grata a Rotary Club di Biella e onorata di ricevere un dono così speciale e prezioso, in occasione del Decennale dell’Ospedale. La possibilità di vivere momenti di tranquillità all’aria aperta in uno spazio come questo rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per tutti. Tengo a ringraziare in modo particolare il Dottor Marcolongo, unitamente al consiglio direttivo e ai soci, e l’arch. Baietto per l’eccellente risultato e per la grande dedizione con cui hanno curato in ogni dettaglio il progetto, che si colloca nell’ambito delle iniziative di potenziamento dell’umanizzazione, dell’accoglienza ma anche di welfare dell’Azienda Sanitaria”.