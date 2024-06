CineMATeatro a Sagliano Micca: al via l’esperienza immersiva.

Per la prima volta le esperienze formative di cinema e teatro si fondono in un laboratorio di 5 giorni che unisce i progetti Contiamo su di noi e Storie Biellesi. Saranno dedicate al cinema le giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 luglio, con il coinvolgimento dei partecipanti nel video “L'orologio di Sagliano fa TikTok”, dedicato al paese di Sagliano Micca e ai suoi due eroi, il celebre Pietro Micca e lo sconosciuto Pasqual Giacomo. Con Maurizio Pellegrini, Oriana Minnicino e Glauco Tortoreto.

Dal 5 al 7 luglio invece si studierà recitazione, teatro di figura, canto e narrazione per mettere in scena due spettacoli nel fine settimana, alla Bocchetta di Stavello in Oasi Zegna e al Museo del Bramaterra a Sostegno. Con Oriana Minnicino, Luisa Trompetto e Manuela Tamietti.

È possibile iscriversi all'intero laboratorio o soltanto alla parte teatro o cinema.