Ventenne di Biella segnalata alla Prefettura per detenzione di hashish

Una ventenne è finita nei guai per detenzione di sostanza stupefacente.

La ragazza, residente a Biella, è stata trovata dai Carabinieri di Candelo in possesso di 5 grammi di hashish, e per lei è scattata la segnalazione in Prefettura.