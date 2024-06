Laganà Pasquale, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, lascia oggi il servizio.

Il Maresciallo Maggiore LAGANA’ Pasquale, attualmente in servizio in qualità di sottufficiale in sottordine presso la Stazione Carabinieri di Vercelli, lascia il servizio effettivo per raggiunti limiti di età, compiendo oggi il suo sessantesimo compleanno.

Originario di Messina, si è arruolato nell’Arma come Carabiniere Ausiliario nel 1985 e dopo un periodo di circa due anni presso il Nucleo Scorte Carabinieri di Roma, risultato vincitore di concorso, ha partecipato al corso presso la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri (in Velletri ed in Vicenza).

Promosso Vicebrigadiere nel 1992 ha ottenuto la sua prima destinazione proprio in questa provincia, presso la Stazione Carabinieri di Salussola.

Successivamente la carriera l’ha visto operare in diversi comandi del capoluogo piemontese in Torino.

Ritornato nel biellese, per sedici anni, dal 2002 al 2018, ha prestato servizio presso le Stazioni Carabinieri di Occhieppo Superiore e Biella, presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Biella e presso il Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Biella.

Dal 2018 ad oggi ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Vercelli.

È decorato di:

- Medaglia Commemorativa per Soccorso alle Popolazioni Colpite da Calamità Naturali (in occasione dell’alluvione che ha colpito il Piemonte settembre/novembre 2000);

- Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio militare;

- Medaglia di Bronzo per lungo Comando;

- Nastrino di merito in occasione dell’esigenza COVID-19.

Molto conosciuto e stimato in questa provincia laniera, ove risiede con la moglie Daniela, è particolarmente apprezzato per il suo peculiare carattere gioviale e per la costante disponibilità verso i cittadini ed i colleghi.

Pasquale LAGANA’ è anche ricordato avendo ricoperto per anni il ruolo di difensore nella squadra calcistica dei Carabinieri di Biella e da ultimo come allenatore della stessa.