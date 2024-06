Biella, Generali offre un'opportunità: posizione aperta per consulente assicurativo/finanziario.

Collaborerai con un team dinamico per fornire consulenza personalizzata sui nostri prodotti assicurativi e finanziari, aiutando i clienti a proteggere i loro beni e pianificare il futuro.

Come consulente, avrai la possibilità di sviluppare strategie di vendita efficaci, identificare nuove opportunità di business e costruire relazioni solide con la clientela.

Si richiede che la persona candidata sia in possesso di diploma, sia automunita e abbia buone capacità relazionali, di apprendimento e predisposizione al dialogo. La zona di lavoro sarà quella di Biella e delle aree limitrofe. Un importante punto di forza è la flessibilità oraria.

Offriamo formazione approfondita, supporto costante e un ambiente di lavoro stimolante.

Se sei appassionato di vendite, orientato ai risultati e desideri crescere professionalmente in un'azienda leader nel settore assicurativo, invia il tuo curriculum e una lettera motivazionale ad agenzia.biellagramsci.it@generali.com

Saremo lieti di accoglierti nel nostro TEAM!

Le attività principali di un consulente assicurativo includono:

Consulenza personalizzata

Il consulente assicurativo fornisce consulenza ai clienti sulle diverse opzioni assicurative disponibili, aiutandoli a capire quali polizze soddisfano meglio le loro esigenze.

Analisi delle esigenze del cliente

Il consulente assicurativo analizza le esigenze e le circostanze specifiche del cliente per consigliare i prodotti assicurativi più appropriati, come polizze per la salute, la vita, l'auto, la casa, o altre aree di copertura.

Vendita di polizze assicurative

Dopo aver discusso con il cliente e analizzato le sue esigenze, il consulente propone e vende le polizze assicurative che ritiene più adatte.

Gestione dei rapporti con i clienti

Il consulente assicurativo mantiene rapporti positivi e continuativi con i clienti, assistendoli nel corso del tempo e consigliandoli quando è necessario rivedere o aggiornare le loro polizze.

Gestione delle pratiche assicurative

Il consulente può aiutare i clienti a gestire le procedure e risolvere eventuali problemi legati alle polizze.

Aggiornamento continuo sulle normative e sui prodotti

Per fornire il miglior servizio possibile ai clienti, il consulente assicurativo deve essere costantemente aggiornato sulle normative in vigore e sui nuovi prodotti e servizi assicurativi disponibili.

Promozione dei prodotti assicurativi

Il consulente, in accordo con l’Agenzia, può anche svolgere attività di marketing e promozione dei prodotti assicurativi, organizzando incontri, eventi o partecipando a fiere e conferenze.

Formazione e supporto

Spesso il consulente assicurativo fornisce formazione e supporto ai clienti sui prodotti assicurativi e sui processi associati, in modo che possano prendere decisioni informate.

Monitoraggio dei rischi

Il consulente aiuta i clienti a identificare i potenziali rischi e li consiglia su come gestirli o mitigarli con l'uso di prodotti assicurativi adeguati.

Rete di contatti

Il consulente spesso lavora per sviluppare una rete di contatti e relazioni professionali per ampliare il proprio portfolio di clienti e per rimanere informato sulle ultime tendenze e opportunità nel settore.