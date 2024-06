E' stato convocato per domani, lunedì 24 giugno alle 18,30 il consiglio comunale a Occhieppo Inferiore. All'ordine del giorno ci sono il giuramento della sindaca Monica Mosca, quindi l'esame degli eletto alla carica di consigliere e la comunicazione della prima cittadina in merito agli assessori che la affiancheranno in questo nuovo mandato.

Sempre durante il consigli saranno nominati i componenti delle varia commissioni.