Vigliano, in 30 alla Camminata dei 4 ponti - FOTO

Erano circa 30 oggi, domenica 23 giugno, a Vigliano Biellese per la Camminata non competitiva dei 4 ponti organizzata dalla Podistica Vigliano, un bel giro per il paese tra prevalentemente asfalto, e sterrato.

“Il percorso - spiega Aldo Costa Presidente della Podistica – è Largo stazione (partenza), Corso Avilianum, Via Avogadro con passerella sul Cebbia (1° ponte), Via Santa Lucia, Via Lamamora (2° ponte), Via Senatore Avogadro, Chiesa Santa Lucia e terzo ponte, svolta a destra in via Rivetti, piccolo tratto sterrato ed altra passerella sul Cebbia (4° ponte), Via Garibaldi, Corso Avilianum , Via Rogge Via De Tomati, Corso Avilainum, e arrivo in Largo Stazione”