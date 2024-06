Biella Corse, triplice impegno nel fine settimana, FOTO

Biella Corse è impegnata su tre fronti questo fine settimana, in Piemonte, al Rally Lana Storico, al Rally di San Marino e, in Lombardia, alla Coppa Valtellina.

Rally Lana Storico

A Biella, al via della 13ª edizione del Lana Storico, Rally Storico e Rally Storico di Regolarità valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, ci saranno sei equipaggi Biella Corse più cinque navigatori in gara con piloti di altra scuderia.

Per quanto riguarda gli equipaggi, il primo a partire sarà l’occhieppese Ermanno Caporale, che tornerà finalmente in gara con la sua Lancia Fulvia HF (gruppo 2, periodo H1, categoria 4/GTS e classe 1600). Avrà al suo fianco il navigatore Domenico Saltarella e partirà con il numero 78.

A seguire, con il numero 85, entreranno in gara gli svizzeri di Biella Corse Pietro Galfetti e Matteo Galfetti, padre e figlio, nuovamente in gara con la loro imponente Opel Monza 3.0 E (gruppo 3, periodo I, categoria 2/CT e classe oltre 2000).

Sarà poi la volta di Gualtiero Frassati e Alessandro Mattioda, con la loro bellissima Simca Rallye 2 (gruppo 2, periodo H1, categoria 2/CT e classe 1600), che gareggeranno con il numero 92. Quindi il “mitico” Alberto Secco, che anche quest’anno sarà in gara, con il numero 96, con la giovane Roberta Steffani sulla Peugeot 205 Rallye (gruppo 4, periodo J2, categoria A e classe 1300) del Team Binati di Valdengo.

Con un'altra Peugeot 205 Rallye (gruppo V, classe 1), con il numero 309 dell’elenco delle vetture della gara di Regolarità con media 60, partiranno infine i biellesi David De Faveri e Marco Blotto.

Per quanto riguarda i navigatori, Marco Zegna sarà a fianco del pilota biellese Corrado Pinzano sulla BMW M3 (gruppo 4, periodo J2, categoria A e classe oltre 2000) numero 6.

La giovanissima Carlotta Romano affiancherà il pilota Oreste Pasetto sulla Porsche 911 (gruppo 2, periodo H1, categoria 4/GTS e classe oltre 2000) numero 12. Luca Pieri navigherà invece Riccardo Ala e gareggerà sulla Ford Sierra Cosworth (gruppo 4, periodo J2, categoria A e classe oltre 2000) numero 33.

Poi Ilvo Rosso sarà il navigatore di Paolo Colombo e sarà in gara con la Peugeot 309 GTI 16V (gruppo 4, periodo J2, categoria A e classe 2000) numero 49. Veronica Gaioni, infine, sarà nuovamente a fianco del funambolico Claudio Ferron sulla Opel Kadett GT/E (gruppo 3, periodo I, categoria 2/CT e classe 2000) numero 71.

La gara partirà sabato alle 8,30 dal Centro Commerciale Gli Orsi di Biella, dove si concluderà a partire dalle ore 17,26. In programma sei prove speciali, ricavate da due passaggi sugli storici tracciati “Campore” (di 14,88 chilometri), “Baltigati” (di 13,12 chilometri) e “Bioglio” (di 21,82 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 214,90 chilometri, di cui 99,64 in prove speciale.

Rally di San Marino

Oltre a seguire il Lana Storico, uno delle “gare di casa” di Biella Corse, l’attenzione della Scuderia è anche rivolta a San Marino, dove questo fine settimana (sabato 22 giugno) si corre la 52ª edizione del Rally di San Marino, gara valida per il Campionato Italiano Rally Terra. In gara ci saranno Alessandro Negri e Harshana Ratnayake, equipaggio Biella Corse che quest'anno partecipa al C.I.R.T. 2024 (dove, dopo tre prove, sono secondi assoluti della Coppa 2024 ACI Sport 4 WD e primi della classe N5) oltre che al Trofeo N5 Italia (dove sono in testa al Trofeo N5 Terra).

Va come sempre ricordato che per la Coppa 4 WD ACI Sport gareggiano anche le vetture Rally 3, Super 2000, N4, R4, N5, R4 Kit, R1T 4x4 e Rally 3.

Negri-Ratnayake partiranno con il numero 24 e saranno nuovamente alla guida della “collaudata” Citroen DS3 (gruppo RC2N, classe N5 nazionale) preparata dalla “factory” Tecnica Bertino Rally di Casal Cermelli (Alessandria). La vettura è quella con cui papà Davide Negri ha vinto il Trofeo N5 Terra 2023 e che quest’anno il pilota biellese avrebbe dovuto sostituire con una Hyundai i20 N5. La vettura, però, dopo i problemi avuti a inizio stagione, non è ancora pronta (“ha ancora problemi all’impianto elettrico” ha spiegato Davide) per cui anche in questa occasione Davide Negri e Luca Ambrogi, che avrebbero dovuto correre con il numero 28, non saranno in gara.

Il rally si correrà nella giornata di sabato 22 giugno, con partenza e arrivo dall’”Area Multieventi” della Repubblica del Titano. In programma ci sono nove prove, ricavate da tre passaggi sui tracciati “Terra di San Marino” (di 8,67 chilometri), “Lunano” (di 5,28 chilometri) e “Macerata Feltria” (di 7,44 chilometri).

In totale i concorrenti percorreranno 372,20 chilometri, di cui 64,17 di prove cronometrate.

Coppa Valtellina

La 67ª edizione della Coppa della Valtellina, gara valida per la Coppa Rally di Zona 3 di ACI Sport, si correrà sabato 22 e domenica 23 giugno in provincia di Sondrio, con partenza e arrivo a Chiesa in Valmalenco.

In gara ci saranno due equipaggi Biella Corse. Con il numero 29 partiranno Marco Manuel Bagolin ed Ermes Bagolin, in gara con una Ford Fiesta (gruppo RC3N, classe Rally 3); mentre, con il numero 88, gareggeranno Daniel Reghenzani e Francesca Belli al via su di una Peugeot 106 1.6. 16v (gruppo RC4N, classe A6).

Sabato i concorrenti affronteranno cinque prove speciali, ricavate da due passaggi sui tracciati “Castello-Della Romana” (di 7,00 chilometri), “Carona” (di 11,00 chilometri) e uno sulla prova spettacolo “Valmalenco Show” (di 1,24 chilometri). Domenica affronteranno le altre cinque prove, ricavate da due passaggi sui tracciati “Triangia” (di 4,06 chilometri) e “Berbenno” (di 7,20 chilometri) più un ulteriore passaggio sulla “Valmalenco Show”. In totale percorreranno 349,50 chilometri, di cui 61 in prova speciale.