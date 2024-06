Estate 2024: il FAI celebra le bellezze del Piemonte.

Da fine giugno a inizio settembre 2024 tornano le Sere FAI d’Estate . Nei Beni del FAI, da Nord a Sud della Penisola, si prolungherà straordinariamente l’orario di apertura per offrire un’esperienza unica: proseguire la visita fino al tramonto per godere della particolare atmosfera delle serate estive con una vasta proposta di iniziative speciali. In calendario oltre 300 eventi, tra cui aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia, incontri culturali al tramonto, trekking e passeggiate guidate all’imbrunire alla scoperta dei territori ricchi di bellezze che circondano i Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano.

Per l’estate 2024 torna l’appuntamento di Astronomi per una notte a Villa Flecchia a Magnano (BI) domenica 11 agosto. Il parco, silenzioso e lontano dall’inquinamento luminoso, accoglierà i visitatori che, accompagnati da un esperto di astronomia, potranno osservare le stelle e la volta celeste: un’occasione unica per scoprire i segreti e le curiosità del firmamento in una delle notti più suggestive dell’anno. In attesa che cali la notte, si potrà gustare un picnic in giardino e partecipare a visite guidate.

Di seguito gli appuntamento fuori provincia:

Al Castello e Parco di Masino, Caravino (TO) la prima apertura serale eccezionale è in programma venerdì 28 giugno. Il pubblico potrà visitare la dimora millenaria dell’illustre casato piemontese dei Valperga, situata su un’altura che fa parte della barriera morenica della Serra di Ivrea, e gustare un aperitivo al tramonto con prodotti del territorio accompagnati dai vini delle cantine canavesane. Seguirà una passeggiata in compagnia della guida naturalistica Roberto Brogliatti, sulle tracce degli animali notturni che dal crepuscolo animano il parco ultracentenario di Masino: un’occasione unica per scoprire, alla suggestiva luce dalle torce e immersi nel silenzio, chirotteri, rapaci e piccoli mammiferi.

Le Sere FAI d’Estate proseguiranno venerdì 12 luglio con Alchimia botanica, un appuntamento all’insegna del gusto e della cultura. Dopo la passeggiata tra le sale del maniero, alla ricerca degli elementi botanici presenti negli affreschi e negli arredi, i visitatori potranno recarsi nel meraviglioso viale dei Tigli al tramonto per assaporare, seduti a una lunga tavolata, un picnic con piatti a base di erbe spontanee e aromatiche, creati dalla chef Mariangela Susigan, del ristorante Gardenia, accompagnato da un drink botanico a base di Vermouth. Questo prodotto, creato a Torino alla fine del Settecento, sarà al centro dei curiosi racconti del professor Fulvio Piccinino, storico del gusto e docente dell’Università di Pollenzo, che interverrà durante la serata.

Venerdì 19 luglio le Sere FAI d’Estate offriranno un’altra esperienza inconsueta: dopo la visita all’interno del Castello di Masino e l’aperitivo al tramonto a base di prodotti tipici, si potrà passeggiare nel parco al Preludio di luna piena. Insieme alla guida naturalistica Roberto Brogliatti, si potranno conoscere alcuni dei significati ancestrali dell’unico satellite naturale della Terra, ispiratore di miti e leggende, proprio nella fase del plenilunio. L’osservazione a occhio nudo si alternerà a racconti sul culto lunare nelle tradizioni dei popoli celto-salassi che abitavano i territori dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea.

Il cielo stellato sarà il protagonista di Astronomi per una notte, nelle serate del 9, 10, 14, 16 e 17 agosto. Dopo la visita notturna nel Parco di Masino, immerso nel silenzio e lontano da fonti luminose, il pubblico, accompagnato dai giovani astrofili dell’associazione Celestia Taurinorum di Torino, sarà guidato nell’osservazione della volta celeste e potrà ammirare costellazioni e galassie e attendere il passaggio delle lacrime di San Lorenzo, le stelle cadenti. Si potrà prenotare un cestino da picnic con prodotti del territorio, in collaborazione con il ristorante Gardenia, da ritirare tra le ore 20 e le 20.30 presso la caffetteria del castello.

Immancabile nelle proposte estive è il cinema all’aperto: venerdì 23 agosto il Parco di Masino ospiterà Pellicole d’autore en plein air con la proiezione di un film d’autore. Una proposta nata in collaborazione con FIC- Federazione Italiana Cineforum e grazie al supporto dell'associazione culturale Zampanò.

Le Sere FAI al Castello di Masino si svolgono con il Patrocinio di Città metropolitana di Torino e del Comune di Caravino.

Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto, e ancora mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, il Castello della Manta (CN) , fortezza medievale che si staglia sullo sfondo del Monviso, ospiterà in giardino i Picnic al tramonto per cogliere a pieno l’incanto del giorno che volge al termine. Dopo aver gustato le prelibatezze proposte nel cestino, al calar della notte seguiranno visite speciali all’interno della fortezza, tra le sale decorate con preziosi affreschi del Quattrocento e del Cinquecento, rara e intatta testimonianza della cultura cavalleresca (possibilità di fruire del solo servizio di cestino picnic o della sola visita al castello).

Nelle serate di sabato 20 luglio, 17 agosto e venerdì 20 settembre, il castello sarà il punto di partenza per Camminate con la luna piena, alla scoperta delle vie di natura e cultura nella Riserva della Biosfera del Monviso - MaB UNESCO. La notte regala momenti unici per osservare e “ascoltare” il bosco; il percorso consentirà di conoscere l’ambiente collinare e il paesaggio intorno alla Manta attraverso sentieri e strade illuminate esclusivamente dalla luna piena (è necessaria la prenotazione online. Percorso su terreno misto, non adatto ai passeggini. Si consigliano abbigliamento comodo, scarpe adeguate e torcia. Possibilità di consumare il picnic al castello o un aperitivo nel giardino prima della passeggiata. L'esperienza si svolgerà solo in caso di bel tempo. In caso di brutto tempo i visitatori saranno contattati per la modifica del programma).

In occasione della Notte di San Lorenzo, sabato 10 e domenica 11 agosto, i visitatori potranno andare A caccia di stelle cadenti: dopo il picnic all’imbrunire e la visita serale in castello, il pubblico si raccoglierà in giardino e, con la supervisione di esperti astrofili, potrà osservare la volta celeste cercando di avvistare le leggendarie “lacrime di San Lorenzo”, lo sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole. Un’occasione per rilassarsi e, nello stesso tempo, scoprire e approfondire alcuni curiosi aspetti dell’astronomia in una splendida cornice storica e naturalistica (in caso di brutto tempo i visitatori saranno contattati per la modifica del programma).

Le Sere FAI d’Estate al Castello della Manta si svolgono con il Patrocinio di Comune di Manta e Provincia di Cuneo.



