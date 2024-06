Ponderano: Carabiniere salva una donna incastrata nell'auto ribaltata

Ieri, venerdì 21 giugno 2024, alle ore 09.50, in Ponderano, in località cascina Nuova, un militare della Sezione Radiomobile del N.O.RM. della Compagnia CC di Cossato, a bordo del veicolo militare e al rientro presso la sede di servizio, mentre percorreva il tratto di strada S.S. 758, corso Novellino Casalvolone, notava la collisione tra due veicoli, “Mercedes Classe A” e “Ssang Yong – Korando”, quest’ultimo ribaltato.

Immediatamente si è fermato, è ha visto che, all’interno del veicolo ribaltato, lato passeggero, vi era una donna dolorante incapace di muoversi perché bloccata dalla cinghia della borsa che portava a tracolla e dalla cintura di sicurezza che le impediva di scendere, comprimendole il collo, causandole difficoltà respiratorie. Senza indugio il giovane militare, con l’utilizzo del coltello in dotazione, recideva la cinghia della borsa e la cintura di sicurezza, riuscendo ad estrarre la donna, cosciente, mettendola in sicurezza. La passeggera, sessantacinquenne, unitamente al marito entrambi di Biella, quest’ultimo uscito autonomamente dal veicolo e alla donna quarantacinquenne dell’eporediese, conducente dell’altro veicolo coinvolto, venivano trasportati tramite ambulanza 118 presso il pronto soccorso del nosocomio di Biella per le cure del caso, non in pericolo di vita.

Sul posto intervenivano successivamente i militari della Stazione CC di Candelo e Vigliano Biellese per i rilievi.