Dragon's Karate alle finali nazionali esordienti con Irene Perino

A Leinì nelle qualificazioni esordienti, Dragon's Karate fa salire sul tappeto Perino Irene nei kg. 56. L'allieva del Maestro Arpone Palma, strappa con la sua medaglia d'argento il pass per le finali nazionali di Lido di Ostia.

Ultima gara di qualificazione sul calendario, Perino Irene torna ad Ostia con la voglia di fare meglio dell'anno precedente. Con il sostegno del suo Maestro Arpone Palma, Irene vince il primo incontro passando allo step successivo, l'emozione è ancora alta e proprio al secondo incontro le gioca a sfavore, non subisce punti, ma la tensione non le dà la serenità di poterli fare e così si ferma con un pochino di amaro in bocca!

Serve esperienza per stare su di un tappeto nazionale ed Irene sorridente con il suo Maestro nella foto, ci ritenterà il prossimo anno!