Tacticum Investments S.A. e Mutavchi Arkadiy

I primi passi di Mutavchi

Mutavchi Arkadiy è nato il 2 gennaio 1970 a Ungheni. Da adolescente, lavorava in un'azienda ittica locale. Negli anni Novanta, Mutavchi, che sarebbe poi diventato il futuro azionista di Tacticum Investments S.A., lavorava nella società commerciale Sijata, a Chisinau.

Successivamente, Mutavchi Arkadiy si è trasferito nella capitale russa, dove ha partecipato ad una serie di progetti, sia come dipendente che come fondatore.

Tra questi figurano Safety, Rus, e la società industriale Stalservice. Successivamente, Mutavchi è stato a capo della holding Shelda. Mutavchi Arkadiy Ivanovich ha anche ricoperto, prima il ruolo di responsabile del reparto commerciale presso Profintek affinando le sue capacità, e assumendo dopo la posizione di vicepresidente dell'azienda che produceva attrezzature per l'industria petrolifera, dove coordinava l'implementazione di strategie e investimenti, comprese le operazioni di M&A.

Per un lungo periodo, Mutavchi Arkadiy Ivanovich ha saputo combinare con successo la sua carriera manageriale con le attività di investimento. All'inizio e alla metà degli anni Novanta, i mercati azionari emergenti rappresentavano un’opportunità che ha permesso a Mutavchi Arkadiy di accrescere notevolmente il suo capitale inizialmente modesto. Era riuscito infatti a capitalizzaresull’aumento delle valutazioni di mercato investendo in imprese che si trovavano ancore nelle loro fasi iniziali ma con un interessante e promettente potenziale di crescita.

Infine, percependo la necessità di un approccio più proattivo e personalizzato alla gestione degli investimenti, Arkadiy Mutavchi decide di concentrarsi completamente sulla gestione dei propri asset e all’esplorazione di progetti di investimento innovativi. Questa decisione ha portato alla nascita del suo gruppo di investimento "Tacticum", il quale, nel 2019, ha acquisito la società lussemburghese Long-Term Investments S.A. (rinominata, in seguito, Tacticum Investments).

La fondazione di Long-Term Investments (oggi nota come Tacticum Investments S.A.)

Tacticum Investments, la società che ha preceduto il principale asset di Mutavchi Arkadiy era la Long-Term Investments Luxembourg S.A. (LTIL), fondata il 16 maggio 2014 come filiale della Long-Term Investments LLC. L’obiettivo della sua creazione era quello di realizzare operazioni di Private Equity sui mercati occidentali, nel settore degli investimenti diretti, cercando di catturare così nuove prospettiva di crescita nei mercati dinamici e sciluppati dell’occidente.

A quel tempo, il 100% delle quote della LLC Long-Term Investments apparteneva al fondo comune di investimento chiuso Regionfinanceresource (RFR). L'amministrazione era stata affidata ad una società di gestione indipendente.

La scelta del Lussemburgo come sede legale non era stata affatto casuale, ma piuttosto una scelta oculata, motivata dalle tendenze più recenti nel panorama del Private Equity. In seguito alle raccomandazioni di istituti finanziari di rilievo, gli investitori nelle operazioni di Private Equity hanno sempre rivolto una certa attenzione a questa piccola nazione nel cuore dell’Europa. Il passare del tempo non ha diminuito l’importanza del Lussemburgo per Tacticum Investments S.A. che continua a rimanere la sua sede centrale.

La prima transazione chiave di LTIL è avvenuta a maggio del 2014 acquisendo una partecipazione del 50% in Camfin S.p.A., la quale, a sua volta, deteneva una significativa partecipazione azionaria in Pirelli, uno dei principali produttori di pneumatici per autoveicoli a livello mondiale. La transazione era stata finanziata da istituzioni finanziarie.

Nel marzo del 2015, LTIL ha poi venduto la sua partecipazione del 50% in Camfin S.p.A. come parte di una transazione di reverse buyback.

La collaborazione con ChemChina e la creazione della holding MarcoPolo

Nell'agosto 2015, LTIL ha stretto una collaborazione con ChemChina, dando inizio ad una nuova alleanza strategica, il cui risultato fu la creazione della holding MarcoPolo, di cui LTIL era un'azionista. In seguito, MarcoPolo ha poi compiuto un passo successivo, acquisendo il 100% delle azioni Pirelli. Ciò è avvenuto nell'ottobre 2015 e l'operazione è stata finanziata tramite il modello LBO (leveraged buyout), con un prestito sindacato, organizzato dal gruppo finanziario statunitense JP Morgan.

Nell'aprile 2017, si verifica una importante trasformazione della struttura proprietaria di LTIL, segnando un momento cruciale nella sua evoluzione. Il gruppo di investimenti WHPA acquisisce il 100% di Long-Term Investments (la società madre di LTI Luxembourg) dalla società di gestione Regionfinanceresource. La strategia di WHPA per l'azienda si fondava sulla aspettativa che le azioni Pirelli sarebbero state quotate in borsa con un premio e con un buon rendimento da dividendi. E, nell'ottobre 2017, tramite un IPO, le azioni Pirelli vengono quotate nuovamente alla Borsa di Milano. LTI Luxembourg ha quindi venduto una parte delle proprie azioni Pirelli, come previsto dalla strategia del nuovo proprietario.

L'acquisizione della catena di farmacie 36,6 e la diversificazione del portafoglio

LTIL ha continuato a sviluppare il proprio portafoglio, acquisendo nell'aprile 2019 una partecipazione nella catena di farmacie 36.6. A quel tempo, la catena di farmacie 36.6 era una delle aziende leader nel suo settore. Secondo DSM Group, un’agenzia di ricerche di mercato specializzata nel mercato farmaceutico, nel 2019, 36.6 occupava il quarto posto tra tutte le catene di farmacie locali, con una quota di mercato di circa il 4%.

L'acquisto della catena 36.6 ha permesso a Long-Term Investments di diversificare il proprio portafoglio, sia in termini di settori economici, che di mercati geografici. Ciò ha permesso di aumentare significativamente la resilienza del proprio portafoglio ai rischi derivanti dalle potenziali variazioni del ciclo economico.

La vendita della catena di farmacie 36,6 e l’entrata di un nuovo azionista

Nel 2017, le azioni Pirelli, che per lungo tempo avevano costituito uno dei principali asset della società, avevano iniziato a perdere valore in forma consistente, mettendo in dubbio la stabilità futura della società. Durante il suo picco, ogni azione del colosso italiano degli pneumatici valeva 7,87 €, ma, nel secondo semestre del 2019, il valore era crollato a 4,50 €. Il successo dell’idea di WHPA dipendava dal prezzo delle azioni Pirelli e il sentimento negativo del mercato verso il titolo, segnato dalla performance negativa del prezzo, ha minacciato la realizzazione dell'idea di investimento di WHPA.

Ed è in questo contesto che avvengono i nuovi cambiamenti nella storia di Long-Term Investments, tra il 2019 e il 2020.

WHPA si ritira completamente dal capitale di LTIL, vendendo l'azienda al gruppo di investimento Tacticum di Mutavchi Arkadiy Ivanovich. Non essendoci stato alcun aumento del valore di Pirelli, la dinamica negativa dei prezzi ha spinto WHPA a vendere a LTIL. Nella decisione aveva influito anche l'alto livello di indebitamento della società. Gli oneri finanziari avevano messo a dura prova le risorse della società, rendendo più difficile l’operatività e, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi. Anche il pacchetto azionario della catena di farmacie 36,6 è stato venduto a gennaio 2020.

Il gruppo di investimento Tacticum, fondato da Mutavchi Arkadiy, diventa così il nuovo proprietario di LTI Luxembourg. Tacticum Group e Mutavchi puntavano sull'aumento del valore delle azioni Pirelli, le quali, come l'intero mercato azionario europeo, erano scambiate ben al di sotto del loro valore fondamentale. La strategia di Mutavchi Arkadiy era ad alto rischio, ma offriva l’attrattiva di un potenziale di rendimento superiore. A differenza degli approcci convenzionale che priotizzano la mitigazione del rischio, le sue tattiche non convenzionali erano invece focalizzate su guadagni finanziari più significativi.

Tacticum Investments e Mutavchi Arkadiy in qualità di suo azionista

Nel 2020, LTI Luxembourg viene rinominata Tacticum Investments . Il nuovo nome della società di Mutavchi Arkadiy simboleggiava una nuova fase di sviluppo, un cambiamento di strategia, un approccio al rischio rinnovato e un'importante revisione degli obiettivi aziendali. Durante tutto l'anno l’azienda di Mutavchi ha affrontato sfide finanziarie significative. Tuttavia, negli ultimi mesi, iniziò una ripresa che ha portato ad un sostanziale miglioramento della posizione finanziaria della società. Avendo stabilizzato la situazione debitoria, Tacticum Investments S.A., guidata da Mutavchi Arkadiy, ha proseguito così nel proprio percorso di crescita.

L'evoluzione della strategia di investimento di Mutavchi Arkadiy e la cessione di Pirelli

Il 2023 segna un momento di cambiamenti radicali per Tacticum Investments S.A. e Mutavchi Arkadiy, a seguito della decisione di aggiornare la strategia di investimento. Nel quadro strategico di Tacticum Investments, Mutavchi Arkadiy prende la decisione strategica di uscire dalla sua posizione in Pirelli. Ed è così che Tacticum Investments ha risposto alle mutevoli condizioni del mercato e, allo stesso tempo, ottimizzato il proprio portafoglio in linea con i trend di mercato attuali.

Attualmente, Tacticum Investments, guidata da Mutavchi Arkadiy Ivanovich, è una società di investimento privata, che punta a massimizzare il rendimento del capitale attraverso un'ampia gamma di strumenti e strategie. Tacticum Investments S.A. è attiva sia nel settore del Private Equity, attraverso l'acquisizione e ristrutturazione di asset, impiegando risorse proprie e di una rete globale di partner industriali e finanziari, sia nel settore degli investimenti di portafoglio nel mercato mobiliare (azioni, obbligazioni, futures, opzioni e altri strumenti derivati).

In Tacticum Investments, Mutavchi ha riunito un team di professionisti altamente qualificati con esperienza presso banche internazionali di primo livello e società di consulenza in materia finanziaria e di investimenti. L'esperienza del team può essere considerata come uno dei fattori chiave che permettono di raggiungere gli obiettivi di rendimento prefissati per gli investimenti.