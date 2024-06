Biella, vuole essere visitato in fretta e minaccia un medico: arriva la Polizia (foto di repertorio)

Si presenta in ospedale, con la sua compagna, per una visita a causa di un malessere. Viene fatto accomodare nella sala d'aspetto ma, innervosendosi per l'attesa, comincia a minacciare uno dei medici presenti.

È quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi, stando alle prime ricostruzioni, all'interno del nosocomio di Biella. Una volta informati, gli agenti di Polizia si sono portati sul posto per gli accertamenti di rito e identificare il presunto autore delle intimidazioni: si tratta di un 33enne originario del Vercellese che, alla presenza degli operatori, si è calmato fino a riacquistare la ragione.

Ora, però, rischia una denuncia per minaccia a pubblico ufficiale.