“Chie si ponet in su perigulu in su perigulu perit” / “Chi si mette nel pericolo nel pericolo perisce”

Presentada de su dìciu: “Chie si ponet in su perigulu in su perigulu perit”.

Custu dìciu dat un’indicu importante meda, massimu a sos giovanos, chi si podent creere capatzes de superare totu sos perigulos e duncas detzidere de faghere cosas perigulosas. S’omine sabiu avertit e Gesus, in s’Evanzeliu, addananti de sa proposta de dare proa de sa divinidade sua, che catzat su dimoniu nendheli chi no si devet ponnere marrania a Deus.

Dìcios e Peràula de Deus

“Chie si ponet in su perigulu in su perigulu perit” est unu dìciu avertidore. S’avertentzia est giara e de seguru dada dae babbu a fizos, cun totu su coro, pro lis faghere abberrere sos ojos e fintzas pro los tratennere in detzisiones e oberas chi los poniant in perigulu, siat fisicu che morale.

E sa Peràula de Deus narat de no pretendhere de essere salvados dae Deus si nos ponimus in su perigulu. Custu cuntzetu l’agatamos in sa risposta dada dae Gesus a su dimoniu, chi l’at tentadu poi de baranta dies de diunzu. Acò su contu fatu dae s’evanzelista Luca.

In su tandho, su dimoniu ch’at giutu a Gesus a Gerusalemme, l’at postu subra sa punta pius alta de su tempiu e l’at nadu: «Si tue ses su fizu de Deus, betadiche dae innoghe; est iscritu difatis: “A sos anghelos suos at a dare ordine pro a tie pro chi issos ti bardient”; e puru: “Issos ti ant a giugher in sas manos issoro pro chi su pee tou non bicocet in una pedra”». Gesus l’at rispostu: «Est istadu nadu: “No as a pretzipitare su Segnore Deus tou”» (Lc 4,9-12).

TESTO ITALIANO

Proverbi e Parola di Dio

“Chi si mette nel pericolo nel pericolo perisce” è un proverbio ammonitore. L’avvertenza è chiara e di sicuro data da padre a figli, con tutto il cuore, per far aprire loro gli occhi e persino per trattenerli in decisioni ed opere che li metteva in pericolo, sia fisico che morale.

E la Parola di Dio dice di non pretendere di essere salvati da Dio se ci mettiamo nel pericolo. Questo concetto lo troviamo nella risposta data da Gesù al diavolo, che lo ha tentato dopo quaranta giorni di digiuno. Ecco il racconto fatto dall’evangelista Luca.

In quel tempo, il diavolo condusse Gesù a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore tuo Dio”» (Lc 4,9-12).