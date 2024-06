A Biella un bus dove si parla di Vangelo, la storia: “Siamo qui per diffondere la parola di Dio”

Ha sicuramente richiamato l'attenzione dei passanti la presenza di un pullman blu, lasciato in sosta nella piazza Martiri di Biella. Sulla sua facciata è riportata una scritta: “Io ti amo. Dio”. Si tratta di un mezzo della Missione Rem (Rete Evangelica in missione), dotato di una biblioteca mobile (con tanto di volumi e testi sacri), una sala di consultazione e un'area conviviale dove chiunque può accomodarsi per condividere la propria esperienza personale con Dio.

Ed è proprio qui che il quotidiano Newsbiella.it ha fatto la conoscenza con il giovane missionario Marco Felder, affiancato dal pastore della Chiesa Cristiana Evangelica Nuova Pentecoste di Gaglianico, Franco Roveglia, e da altri 6 volontari. “Il nostro scopo è proclamare e diffondere la parola di Dio a chi è interessato conoscerlo, oltre che essere di supporto per gli altri – spiega Felder – Siamo una missione evangelica italiana che vuole aiutare le chiese evangeliche italiane, oltre ad esortare e formare i credenti così da vivere una vita consacrata a Dio”.

Entrando nel bus, infatti, le persone hanno la possibilità di aprirsi ai missionari e di raccontare la propria spiritualità in un cammino di arricchimento personale. “Ognuno di noi vive in maniera diversa la propria esperienza con Dio – sottolinea Felder – Nel mio caso, sono state diverse le parole e le preghiere rivolte a Lui. Volevo che mi indicasse la via per la mia vita, se fosse accaduto l'avrei seguito. In quell'istante ho avvertito una presenza reale entrare dentro di me. Un senso di pace, gioia e quiete che non so descrivere. Da quel momento potevo parlare in maniera diretta con Dio”.

Ascoltando le sue parole, notiamo un certo via vai all'esterno del veicolo. Sono diversi, infatti, i biellesi che si avvicinano pieni di domande e in cerca di risposte. “Da quando il pullman è arrivato (lunedì ndr) sono stati circa un centinaio i cittadini che hanno mostrato interesse per tutto questo – confida il pastore Roveglia – Abbracciano tutte le fasce d'età ma sono i giovani ad essere più attratti da queste tematiche”.

Il bus, partito da Cuneo, resterà a Biella fino a domenica prima della partenza per Livorno. “Ci diamo il cambio ma il pullman è sempre in viaggio – conclude Felder – Non solo in Italia ma anche all'estero, come in Portogallo. Un modo per scambiare le nostre esperienze e diffondere la parola di Dio”.