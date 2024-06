A Salussola lavori di rifacimento del ponte sul Rio Odda

E’ da circa una settimana che a Salussola si stanno svolgendo i lavori di rifacimento del ponte sul Rio Odda, con conseguente viabilità interrotta al km 4+216 della Strada Provinciale 320. interruzione prevista fino al 31 luglio.

“Sono stati posti – dice il Sindaco Manuela Chioda - cartelli indicanti la viabilità alternativa per poter agevolare il più possibile la circolazione stradale. Le alternative sono via Mazzini e poi via Madama in direzione Massazza, via Vercellona e poi via Moscona per Vigellio”.