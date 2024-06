Torna Boxe sotto le Stelle: Boxing Club Biella si prepara all'estero FOTO

Boxing Club Biella varca i confini nazionali per un'esperienza indimenticabile e di altissimo valore, sia sportivo che personale. Il Maestro Boggia Giovanni, italo-francese, ha invitato la società laniera, vista la grande amicizia con il Maestro Scaglione, per un sottoclou di un vero Titolo Europeo tra Blenda vs Faure. La delegazione Italiana era così composta: Scaglione e Ricupido di Torino agli angoli; a fronteggiarsi sul ring 6 pugili tra i quali 5 Biellesi: Emma Prinetti, Filippo Girardi, Matteo Neggia, Sebastiano Colombo e Lorenzo Rinaldi.

La palestra di Boggia BCOP Pont Ste Maxence ha grandi nomi anche tra i dilettanti e lo confermano i risultati: nonostante un paio di sconfitte sul ring, gli atleti ottengono grandi applausi ed una forte motivazione per migliorare perché “la Boxe è uno sport nobile, ma non per tutti”.

Solo Emma è riuscita a strappare un pareggio contro un'avversaria di un anno in più. Lorenzo e Sebastiano hanno potuto confrontarsi con avversari di livello veramente alto ma, nonostante ciò, hanno cercato di tenere testa e ci sono riusciti sotto i duri colpi ricevuti. Filippo ha svolto una prima ripresa in difficoltà ma è poi riuscito a concludere il match con più tenacia, portando pochi colpi ma ben assestati. Matteo, purtroppo, complice un dolore alla spalla che non lo sta abbandonando, ha avuto una prestazione sottotono rispetto alle sue potenzialità e così ha fatto emergere il pur bravo francese che si è aggiudicato la sfida.

Parigi avrà a breve l'elite dei campioni con le Olimpiadi ma noi abbiamo anticipato i tempi con i Campioni Biellesi che dopo 10 ore di viaggio hanno dato il massimo per ben figurare.

Ora l'impegno è su Biella con Boxe sotto le Stelle alle porte il prossimo 13 Luglio.