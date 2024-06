La rinascita dei librogame: un ponte tra lettura e gioco

Siamo abituati a pensare che le storie narrate nei libri abbiano un inizio, uno svolgimento e una conclusione, e che esse siano scritte fissamente nella pagina, senza possibilità di essere cambiate. In realtà, è già dalla metà del Novecento che si parla dei libri-game, opere che stravolgono completamente l’esperienza di lettura tradizionale

I libri-game hanno una storia ormai decennale, ma ci sono ancora molte persone che non ne hanno mai sentito parlare o che non ne hanno mai letto uno. In questo articolo, scopriremo la storia di questo meraviglioso genere, e vedremo alcuni dei titoli che lo hanno reso famoso.

La storia dei libri-game

È nel 1941 che lo scrittore Jorge Luis Borges ipotizza la possibilità di creare una storia in cui il lettore si trovi di fronte a dei bivi narrativi e a dover scegliere quale strada prendere. Per qualche decennio, però, l’idea di Borges non verrà realizzata e resterà un’ipotesi, soprattutto per quanto riguarda il genere della narrativa.

I primi libri-game nascono infatti dalle teorie dello psicologo Skinner, il quale ne vedeva il potenziale per l’educazione e l’istruzione dei bambini. I libri a scelta ispirati alle idee di Skinner erano dunque dei libri in cui i ragazzi potevano esercitarsi rispondendo a domande e facendo dei quiz. In base alle risposte date, era possibile proseguire con la lettura o essere reindirizzati a pagine di spiegazione. Nonostante queste opere siano molto diverse dai libri-game che conosciamo, esse hanno giocato un ruolo fondamentale nella nascita del genere.

I primi racconti a bivi con scopi narrativi sono nati negli anni ‘60, e negli anni ‘70 anche in Italia ne arriva un assaggio grazie a Gianni Rodari, che in “Tante storie per giocare” raccoglie dei racconti per bambini in cui è possibile scegliere il finale.

Ma l’epoca d’oro dei libri-game è quella tra gli anni ‘70 e ‘80. In questi anni iniziarono a uscire diverse opere basate sui film, in cui il lettore aveva il potere di scegliere le sorti dei personaggi che già conosceva. Ad esempio, la casa editrice Ballantine pubblico dei libri a scelta che riunivano gli universi narrativi di Indiana Jones e James Bond.

In quest’epoca nacquero anche dei libri-game basati sui giochi di ruolo più conosciuti, come “The solo Dungeon” che riprendeva l’universo di Dungeons & Dragons.

Con il corso del tempo, questo genere di libri ha perso la sua popolarità iniziale, per riacquistarla con la ristampa di Lupo Solitario, uno dei più importanti libri-game usciti negli anni ‘80. A riaffermare l’importanza di questo genere ci sono anche altre uscite interessanti che gli hanno dato nuova vita.

Quali libri-game scegliere

La scelta dell’opera giusta può essere complicata, soprattutto nell’epoca contemporanea in cui vi è un’altissima disponibilità e ci si può sentire facilmente spaesati. Tuttavia, con i giusti consigli chiunque può trovare una storia che gli interessi.

Il Vampiro e la Farfalla

“Il Vampiro e la Farfalla” di Claudio Vergnani è il primo libro della collana Horror Business. Si tratta, come si intuisce dal titolo, di un racconto dell’orrore che farà accapponare la pelle anche ai più coraggiosi.

Il lettore dovrà vestire i panni di Claudio e Vergy, due ex membri delle Forze Speciali che offrono i propri servigi in cambio di denaro. I due verranno assoldati da un antico vampiro che desidera stabilire una pace tra vampiri e umani, ma che vede il suo piano minacciato dalla Farfalla, un potente assassino che miete incessantemente numerose vittime, per poi scomparire magicamente dalla scena del delitto. Il lettore dovrà avventurarsi in una città in cui nulla è come appare, tra scomparse misteriose e missioni letali.

Lupo Solitario

“Lupo Solitario” di Joe Dever è il più famoso libro-game di sempre, e conta ben 31 volumi.

La storia ha luogo nel regno immaginario di Sommerlund. Qui, vi sono i seguaci del dio del sole Ramas e i seguaci del dio del male Naar. Questi ultimi vengono chiamati i Signori delle Tenebre. Un giorno, il monastero in cui vive Lupo Solitario viene preso d’assalto dai Signori delle Tenebre, e lui si salva per puro caso dal massacro. Ha inizio così la sua avventura per informare il Re dell’accaduto e ottenere giustizia. Nei vari libri-game, il lettore accompagna Lupo Solitario nel suo viaggio e nelle sue lotte contro i Signori delle Tenebre e i loro alleati.

Il libro è stato ideato da Joe Dever, uno degli autori più importanti di libri-game, e offre moltissime ore di gioco sia a causa dell’elevato numero di volumi, sia perché ogni volume può essere rigiocato più volte e con risvolti differenti.

Malacarne

“Malacarne” di Matteo Casali è il primo libro della serie Memoriæ, e si differenzia radicalmente rispetto agli altri libri-game che l’hanno preceduto. Oltre a vivere l’esperienza del protagonista in prima persona, infatti, il lettore è anche chiamato a fare scelte che determinano il suo passato. Neanche le sue origini sono predefinite, e il lettore ha completo potere decisionale.

La storia ha inizio quando nella prosperosa nazione di Taijar scoppia una sanguinosa guerra. Il protagonista, insieme agli altri abitanti, fugge in un campo profughi cercando riparo dal conflitto. Ciò che lo rende speciale è il segreto che nasconde, e che andrà piano piano svelandosi nel corso della storia. Infatti, sulla sua schiena sono presenti delle cicatrici di cui non si conosce il significato. Il protagonista, infatti, ha perso la memoria, e sarà il lettore a decidere cosa egli è stato e cosa sarà, scoprendolo insieme a lui.

I libri-game sono un genere di libri totalmente diversi da quelli tradizionali, e permettono al lettore di entrare completamente all’interno di una storia, influenzandone il corso e il finale. Dopo un periodo in cui sono stati un po’ trascurati, essi sono ritornati in auge più forti di prima. Divertiti a giocare a quelli più famosi e conosciuti, per poi spostarti in terreni ancora inesplorati.