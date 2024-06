Da luglio per le biblioteche di Biella saranno in vigore gli orari estivi

In occasione del periodo estivo, in concomitanza con la chiusura delle scuole, il Comune di Biella ha sempre ridotto tradizionalmente l’orario della biblioteca Sezione Ragazzi. Non solo: come ogni anno durante il mese di agosto sarà necessario procedere all’inventario presso la Biblioteca Civica, attività durante la quale risulta impossibile mantenere l’apertura al pubblico.

Per questo motivo nella Biblioteca sezione Ragazzi da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 3 agosto 2024 l'orario di apertura sarà il lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00; mercoledì dalle ore 14 alle 18.30; sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.

Alla Biblioteca Civica resterà invariato l'orario per il periodo estivo, ma è previsto un periodo di chiusura per inventari e riordini: Biblioteca Ragazzi dal 5 al 31 agosto 2024 riapertura lunedì 2 settembre 2024 con l’orario ordinario; Biblioteca Civica dal 5 al 31 agosto 2024 riapertura lunedì 2 settembre 2024 con l’orario ordinario.