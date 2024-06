Biella, incidente stradale: ferite lievi per due donne (foto di repertorio)

Due feriti lievi nell'incidente stradale avvenuto oggi, 20 giugno, all'incrocio tra via Ivrea e corso Pella, a Biella. Due le auto coinvolte nel sinistro, avvenuto per cause da accertare.

Entrambe le conducenti sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Polizia Locale.