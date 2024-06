Pietro Micca, incetta di medaglie per la ritmica al Torneo di Verbania

Un weekend di successi per la sezione ritmica dell’Apd Pietro Micca che, in occasione dell’Internazionale Città di Verbania Ginnastica Ritmica tenutosi il 15 e 16 giugno, fa incetta di podi e medaglie. A rappresentare la società, accompagnate dalle tecniche Irina Liovina e Marta Nicolo, ben 9 atlete: Meirone Letizia, Nelva Margherita, Saviolo Ginevra, Pasquadibisceglie Noemi, Micheletti Elisabetta, Vezzoli Bianca, Caldera Sara, Fenzi Vittoria e Barbera Matilde.

Nella giornata di sabato, Meirone Letizia e Nelva Margherita gareggiano nel livello A contro atlete esperte: Letizia, nella categoria 2009, termina in quinta posizione All Around e veste bronzo al cerchio e oro al nastro, Margherita, categoria 2008, veste l’oro All Around e in entrambe le specialità, clavette e nastro. Saviolo Ginevra, classe 2013, gareggia invece nel livello B e presenta l’esercizio a corpo libero e la specialità al cerchio. Ottima prova, vince l’argento All Around e al corpo libero, mentre sale sul gradino più alto del podio al cerchio.

Nella giornata di domenica, scendono in pedana anche Pasquadibisceglie Noemi e Micheletti Elisabetta, classe 2013, livello C. Noemi gioca l’asso e veste l’oro All Around, l’oro nella specialità corpo libero e l’oro nella specialità nastro. Anche per Elisabetta grandi risultati: è seconda All Around, seconda a pari merito al corpo libero e seconda alla palla. Presente anche l’elegante Vezzoli Bianca, 2012 livello C, che propone il suo nuovo esercizio a corpo libero, di cui ottiene un ottimo punteggio, sale infatti sul secondo gradino del podio. Continua con l’oro al nastro e termina la sua gara al quarto posto All Around. Caldera Sara, la più piccola ginnasta in gara per la società, partecipa nel livello C 2015. Buona gara per lei, che termina al terzo posto All Around, quarta al corpo libero e seconda al cerchio. Chiudono in bellezza Fenzi Vittoria e Barbera Matilde: Matilde, livello C 2008, veste il bronzo All Around, quarto posto al cerchio e oro alla palla. Vittoria, livello C 2009, si presenta a clavette e cerchio, di cui ottiene rispettivamente l’oro e l’argento, concludendo al secondo posto All Around.

Grandi soddisfazioni per le atlete, alcune alla loro prima esperienza internazionale, soddisfatte le tecniche, ora lo sguardo è verso i nazionali di Rimini, per cui le ragazze sono in preparazione.