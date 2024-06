Ritorna alla propria auto e la trova imbrattata. Amara sorpresa per una biellese che, nei giorni scorsi, si è messa in contatto con gli agenti di Polizia.

È successo in via Oberdan, a Biella. Stando ai primi rilievi, ignoti avrebbero utilizzato una bomboletta spray per compiere la bravata. Sono in corso gli accertamenti di rito per dare un volto al presunto autore.