Intervento dei Vigili del Fuoco a Salussola per un incidente stradale. È successo poco prima delle 6 di oggi, 19 giugno, nella frazione Arro: stando alle prime ricostruzioni, due auto si sarebbe scontrate frontalmente per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Gli occupanti dei mezzi sono stati subito soccorsi dal personale sanitario del 118. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza dei veicoli.