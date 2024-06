Cos'è l'Ayurveda? Se ne parla a Cossato

Martedì 25 giugno, alle 18.30, presso la sala comunale Villa Ranzoni di Cossato si terrà un incontro divulgativo gratuito dal titolo "Che cos'è l'Ayurveda?".

L'Ayurveda, che significa "conoscenza della vita", è una delle più antiche scienze mediche del mondo. Si tratta di un sistema medico olistico e integrale che punta a mantenere e proteggere la salute attraverso l'alimentazione, lo stile di vita, la cura del corpo e della mente.

L'incontro, aperto a tutti, sarà un'occasione per conoscere i principi base dell'Ayurveda e scoprire come questa antica disciplina può essere applicata nella vita quotidiana per migliorare il proprio benessere. Relatrici dell'incontro saranno Gaja Laghezza e Federica Rondano, diplomate come tecnico in Ayurveda presso la Scuola Ayuvedic Point di Milano.

Entrata libera e gratuita. È gradita conferma di partecipazione: 333.6342335 o 340.1143082.