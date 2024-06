Alpini, il logo dell'Adunata su una vettura in pista al Rally Lana Storico 2024 (foto di repertorio)

Belle notizie per gli Alpini biellesi. In occasione dell'edizione 2024 del Rally Lana Storico, l'equipaggio formato da Alberto Secco e Roberta Steffani (su Peugeot 205) avranno sulla propria vettura la promozione della 96° Adunata nazionale degli Alpini, in programma a Biella dal 9 all'11 maggio.