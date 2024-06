Biella, i candidati che siederanno in consiglio comunale

Elezioni 2024: Marzio Olivero è stato eletto sindaco di Biella, mentre sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

collegate con il candidato eletto Sindaco MARZIO OLIVERO: per la lista n.6- "FORZA ITALIA BERLUSCONI 1) Edoardo MAIOLATESI 2) Massimiliano GAGGINO 3) Filippo MONTELEONE 4) Francoise FIORENZO; per la lista n. 7 DINO GENTILE - LISTA CIVICA 1) Donato GENTILE detto Dino 2) Sara GENTILE 3 Domenico GALLELLO 4) Mohamed ES SAKET per la lista n. 8 - FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI 1) Luca ZANI 2) Livia CALDESI 3) Amedeo PARAGGIO 4) Matteo BIASSOLI 5) Cristiano FRANCESCHINI 6) Anna PISANI Mario DE NILE 8) Rita MANCINI 9) Omar RIFFI 10) Elisa MONDELLI per la lista n. 10-"LEGA SALVINI PIEMONTE 1) Giacomo MOSCAROLA 2) Cristina ZEN

MARTA BRUSCHI, candidata alla carica di Sindaco per la lista n. 1- "MOVIMENTO 5 STELLE 2050 1) Giuseppe PASCHETTO per la lista n. 2 BIELLA C'E - MARTA BRUSCHI SINDACA 1) Sara NOVARETTI 2) Riccardo BRESCIANI per la lista n. 3- " PARTITO DEMOCRATICO - MARTA BRUSCHI SINDACA 1) Paolo FURIA 2) Greta COGOTTI 3) Fulvia ZAGO 4) Paolo RIZZO 5) Andrea BASSO

ANDREA FOGLIO BONDA, candidato alla carica di Sindaco per la lista n. 12-" LISTA CIVICA COSTRUIAMO BIELLA 1) Teresa BARRESI per la lista n. 13- " BUONGIORNO BIELLA - ATTIVISTI DEL FARE 1) Luigi APICELLA