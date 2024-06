Tre Tocchi per la Pace: la pallavolo biellese unisce i giovani di tutto il mondo FOTO e VIDEO

Nel mese di marzo, grazie all'iniziativa di Scuola Pallavolo Biellese (SPB) è nato un progetto nazionale, a cui la società di Biella si è inserita. Questo percorso ha visto la partecipazione attiva di giovani pallavolisti che culminerà con il progetto “Tre Tocchi per la Pace”: "Sono profondamente orgogliosa di quello che abbiamo realizzato – dichiara Giusi cenedese, presidente di Scuola Pallavolo Biellese - La nostra missione è sempre stata quella di educare i giovani non solo attraverso lo sport, ma anche grazie alla memoria storica e il senso di comunità. La pallavolo è uno strumento potente per unire persone di diverse nazionalità e culture; l’incontro in polonia ne è la prova concreta."

Il progetto, intitolato "Per non dimenticare", è stato pensato per mantenere viva la memoria storica attraverso la partecipazione diretta degli atleti. L'iniziativa ha coinvolto squadre provenienti da diverse parti del mondo, comprese Ucraina e Polonia, nazioni che hanno trascorso le tragedie dell’olocausto e vivono tutt’oggi in condizioni di guerra. Attraverso visite guidate e testimonianze dirette, i ragazzi hanno potuto comprendere e toccare con mano l'importanza del ricordo come monito.

La pallavolo, in questo contesto, diventa un veicolo fondamentale per istruire e sensibilizzare le nuove generazioni. L'obiettivo è quello di costruire un comune sentire di cittadinanza europea, per garantire un futuro di pace.

Come sottolinea il Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, alla conferenza stampa di presentazione del progetto di ieri, lunedì 17 giugno, “la bellezza dello sport è universale e pur senza comprendersi è possibile giocare e sfidarsi. I progetti significativi nascono direttamente dal territorio e noi saremo onorati di poterli supportare”.