Laboratori per le scuole all'Oasi Zegna, un anno di sostenibilità e natura

Sono stati circa 300 i ragazzi che nell’anno scolastico appena concluso hanno partecipato alle attività organizzate dalla Fondazione Zegna nell’ambito dell’Oasi Zegna Outer Educampus in collaborazione con altri enti del territorio.

Oasi Zegna Outer Educampus è un laboratorio di apprendimento inclusivo a cielo aperto che si svolge principalmente alla Cascina Caruccia e negli spazi di Casa Zegna. La Fondazione Zegna, attraverso queste iniziative, non solo guarda al futuro, nella consapevolezza che le azioni di oggi hanno un impatto sulla qualità della vita delle future generazioni, ma è anche profondamente consapevole del proprio passato.

L'eredità di Ermenegildo Zegna, che a partire dagli anni Trenta ha promosso un'imponente opera di valorizzazione ambientale delle nostre montagne, continua a vivere attraverso questi progetti. Oggi, la Fondazione prosegue questo mandato, rivolgendosi ai bambini, ai ragazzi, al mondo della scuola e a tutta la comunità, proponendo una serie di attività che non solo educano, ma ispirano i giovani a instaurare un rapporto di cura e di rispetto per la natura e per la storia del territorio, promuovendo esperienze di bene comune e responsabilità civile diffusa. Tra le attività più apprezzate, i laboratori di Eco-printing, rivolti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, hanno offerto ai giovani partecipanti l'opportunità di sperimentare una tecnica creativa e sostenibile.

Circa 200 ragazzi provenienti da scuole non solo biellesi, ma anche da Torino e da Genova, hanno imparato a utilizzare pigmenti naturali estratti da fiori e foglie per creare stampe personalizzate sui tessuti. Questa esperienza pratica ha raggiunto non solo l’obiettivo di insegnare una nuova tecnica, ma di sensibilizzare gli studenti anche sull'importanza della sostenibilità ambientale: i giovani partecipanti hanno infatti imparato a dare nuova vita a capi d’abbigliamento non più utilizzati, promuovendo un approccio ecologico e consapevole.

Oltre ai laboratori di Eco-printing, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tantintenti Onlus, sono stati ospitati due laboratori immersivi nella natura dell’Oasi Zegna: per 44 ragazzi delle classi quinte superiori dell'ITI Q. Sella di Biella, l'anno scolastico si è concluso con un laboratorio speciale che ha offerto ai partecipanti un'esperienza outdoor nell’ambito di Biophil FAI: attraverso le attività proposte, i ragazzi hanno scoperto l'armonia e l'equilibrio del contatto con la natura, rafforzando le dinamiche di gruppo e ritrovando il benessere tra i colori dei rododendri in fiore. Tra le novità proposte per l’anno scolastico 2023/24 in collaborazione con gli archivi biellesi associati a Museimpresa, due scuole hanno aderito al progetto "A scuola d’Impresa.

L’Italia nei nostri musei e archivi d’impresa", ideato con l'obiettivo di diffondere una conoscenza di base della storia dell’impresa italiana e dei suoi valori. Il percorso è stato articolato in una prima fase teorica e in una seconda fase applicativa-esperienziale, culminando nello sviluppo di un Project Work finale. Il progetto, oltre ad aver dato agli studenti l'opportunità di conoscere i musei e gli archivi d’impresa attraverso oggetti, documenti e storie che ne testimoniano l’intraprendenza, ha permesso ai ragazzi di acquisire le competenze trasversali necessarie per orientarsi nel proprio percorso di studi e nella scelta della professione futura.

Per informazioni sulle prossime attività: casazegna@fondazionezegna.org Tel. 015 7591463